Una escena de Green Book, uno de los films nominados a mejor película, que pone al libro en foco ya desde su título

Daniel Gigena SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de febrero de 2019

Hollywood aún cree en la industria editorial. Varias de las películas nominadas este año al premio mayor de los Oscar, que se concederá este domingo, están basadas en libros. Biografías, cómics, investigaciones históricas, novelas y correspondencias inspiraron los films que convocan la atención de espectadores, cinéfilos y críticos a horas de que se conozca el fallo de la Academia. Del libro al film, pero también de las salas de cine a las librerías, se abren caminos de ida y vuelta entre cultura audiovisual y cultura letrada.

Para filmar La favorita, el director Yorgos Lanthimos y los guionistas Deborah Davis y Tony McNamara recibieron asistencia de historiadores. La vida de Ana Estuardo, la "reina lesbiana" de Gran Bretaña, se pudo reconstruir gracias a la correspondencia entre la monarca y la influyente Sarah Jennings (lady Marlborough), esposa de John Churchill, célebre antepasado de Winston Churchill. El triángulo amoroso entre la reina, Sarah y Abigail Masham, contado en clave de comedia negra por el director griego, fue objeto de estudio en el libro de Anne Somerset, Queen Anne: The Politics of Passion, donde la historiadora inglesa discute algunas conclusiones acerca de la correspondencia entre las protagonistas. Según Somerset, lo que en la actualidad fue leído en clave erótica, en el siglo XVIII era un código común en cartas entre mujeres de la nobleza. Ofelia Field, en Sarah Churchill. Duchess of Marlborough, se enfoca en la vida de la primera favorita de la reina. Y Jean Plaidy, prolífica escritora británica de novelas históricas protagonizadas por miembros de la realeza, narra en Las favoritas de la reina los episodios que sobrevienen luego de la irrupción de Abigail en la corte de Ana de Gran Bretaña. La favorita mereció otras nueve nominaciones.

Green Book: una amistad sin fronteras, la primera comedia dramática de Peter Farrelly, está basada en hechos reales. Uno de los hijos del protagonista, Tony Vallelonga, o Tony Lip, colaboró en el guión con Farrelly y Brian Currie. Los tres recibieron críticas de familiares de Don Shirley, el virtuoso pianista de música clásica que interpreta Mahershala Ali porque, en su opinión, el film se centra más en la figura del hombre blanco que en la del músico negro. Desde el título, el film hace referencia a un libro, la guía para viajeros afroestadounidenses escrita por Victor Hugo Green, un empleado de correo que, en tiempos de segregación racial en su país, publicó The Negro Motorist Green Book para los que se aventuraban en travesías por el sur de Estados Unidos.

Black Panther, primera película de superhéroes candidata a mejor film en la historia del Oscar, está basada en el personaje de un cómic creado por Stan Lee y Jack Kirby. Es, además, el primer superhéroe negro de Marvel. El rey de Wakanda vio la luz en el número 52 de Los cuatro fantásticos, en 1966. Meses después, surgiría en Estados Unidos la organización revolucionaria Panteras Negras y el héroe tendría cómics exclusivos con su nombre. Interpretado por Chadwick Boseman, el rey de Wakanda inició en 2018 una nueva serie cinematográfica. El film de Ryan Coogler obtuvo siete nominaciones al Oscar 2019.

La novela en la que se basó la película de Spike Lee, que tiene seis nominaciones

Infiltrado en KKKlan, de Ron Stallworth, inspiró la magnífica película de Spike Lee, El infiltrado del KKKlan. En 1978, Stallworth fue el primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs. A raíz de un aviso clasificado en el diario local, se infiltró en la organización supremacista, haciéndose pasar por un hombre blanco. Una vez aceptado por el KKK, desarrolló una investigación que dejó al descubierto los procedimientos criminales del grupo racista. El libro fue publicado en español por el sello Capitán Swing y la película, narrada en tono ágil y contestatario, podría llevarse hasta seis premios de la Academia.

Como se sabe, la favorita de esta entrega de los Oscar es Roma, del mexicano Alfonso Cuarón. Basada en los recuerdos de infancia del director, en su caso el film hizo el camino inverso: luego del estreno, el prestigioso sello Assouline publicó un coffee table book con imágenes de los fotógrafos Carlos Somonte, Ilan Rabchinskey y del propio Cuarón; fotos del álbum familiar del director y material de archivo. El libro incluye un prólogo de la destacada escritora mexicana Valeria Luiselli, galardonada en 2018 con el American Book Award por su libro Los niños perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas), que reconstruye la historia de pequeños migrantes llevados a juicio dónde sino en Estados Unidos.

Un libro de fotografías le hace justicia a uno de los fuertes de la película de Cuarón: la belleza visual

Según declaró Adam McKay, el guionista y director de El vicepresidente: más allá del poder, que compite por ocho estatuillas, su película nació después de la lectura de un libro sobre Dick Cheeney, el vicepresidente de George Bush (junior). Sin embargo, McKay no aclaró en la entrevista con Rolling Stone el título del libro. Pero es posible imaginar que se refería a una biografía: Cheney: The Untold Story of America's Most Powerful and Controversial Vice President, de Stephan F. Hayes, publicada en 2007. Eso explicaría el tono ácido con que aparecen representados los personajes de Cheeney y Lynne, su esposa, interpretados por Christian Bale y Amy Adams, y de Bush hijo, a cargo de Sam Rockwell.

Como ocurrió con Roma, la película que cuenta la historia de la formación, el apogeo y las crisis del grupo británico Queen antecedió la publicación del libro. Luego de su estreno y del éxito que aún acompaña ese film de Bryan Singer, nominado en cinco rubros, se lanzó en noviembre de 2018 Bohemian Rhapsody: The Official Book of the Movie, de Owen Williams. El autor analiza la película, detalla el modo en que se recrearon ambientes de la década de 1970 y se eligieron momentos clave de la historia de la banda para presentar su trayectoria musical. El año pasado también se publicó Freddie Mercury. La historia del gran mito del rock, del periodista italiano Luca Garrò que, a partir de la figura del cantante, sienta los precedentes de la actual Fever Queen.

La queenmanía incluye varios libros publicados con el éxito de la biopic

Por último, la primera película dirigida por Bradley Cooper, y protagonizada por él y Lady Gaga, no está inspirada en la lectura de un libro sino en las dos versiones previas de la historia de la joven cantante que revela su talento al mundo (de la mano de un hombre). En la primera Nace una estrella, de 1954, esa artista desconocida estaba encarnada nada menos que por Judy Garland, y en la remake de 1977, por Barbra Streisand. Sobre la primera de las versiones, acaso la más inolvidable, que fue dirigida por George Cukor, Ronald Haver escribió A Star Is Born: The Making of the 1954 Movie and Its 1983 Restoration. Como historiador del cine, Haver ahonda en los problemas técnicos que enfrentó el director, los choques de personalidades entre los actores y Cukor y los altibajos emocionales de Garland.

Otros rubros

La esposa solo fue nominada al Oscar en el rubro de mejor actriz. Protagonizada por Glenn Close, esta fábula de una familia de escritores toma su argumento de una atrapante novela de la narradora estadounidense Meg Wollitzer, La buena esposa (Alba).

La buena esposa, el film por el que Glenn Close está nuevamente nominada, se consigue en español

Desde el frustrado punto de vista de una mujer que debe renunciar a su carrera literaria para sostener el éxito de su marido, la novela combina críticas al mundillo de la literatura con oscuras reflexiones sobre el matrimonio una vez que el amor se ha ido. Otro libro recomendable de la autora es Los interesantes, otro relato sobre el talento propio y ajeno que fue llevado a la pantalla (chica) por Mike Newell.

En competencia por tres premios, El regreso de Mary Poppins está ambientada en los años 30 en Londres pero, de forma mágica, se alude al presente. Algo virada a mensajes de conciencia social, la película se basó en el clásico relato de la australiana Pamela Lyndon Travers, Vuelve Mary Poppins. Si se trata de conseguir el libro, lo mejor es buscar la edición que trae las ilustraciones de la ilustradora Mary Shepard, que le dio cuerpo a la institutriz con atributos de hada.

Planeta Junior publicó una novela para chicos tras el éxito de la segunda parte de Ralph el Demoledor 2

Ralph el Demoledor 2. WIFI Ralph. La novela (Planeta Junior) se publicó luego del éxito en las salas de cine. Como saben los que vieron el film nominado a mejor película de animación, en esta segunda parte Ralph y Vanellope von Schweetz migran del universo de los videojuegos al de Internet, donde lidian (en clave naíf) con megaempresas como Facebook, Google, eBay, Disney y Amazon. "El capitalismo digital explicado a los niños" podría haber sido un buen subtítulo para este producto editorial destinado al público infantil.

María, reina de Escocia, de Josie Rourke, recibió dos nominaciones. El film, que presenta episodios claves de la vida de María Estuardo, está basado en la biografía María Estuardo: La reina mártir (Edhasa), de John Guy, ganadora del premio Whitbread en 2004. Película y biografía acercan información poco conocida sobre la relación entre María e Isabel I, dos mujeres en disputa que descubren un denominador común: ambas gobiernan reinos dominados por hombres. También Stefan Zweig, en María Estuardo (Acantilado), abordó la tumultuosa vida de la reina que fue considerada santa por la Iglesia católica y una vil traidora por los protestantes.

El estadounidense William Dafoe, nominado al Oscar como mejor actor, interpreta a Vincent Van Gogh en la nueva película-ensayo del artista y cineasta Julian Schnabel, Van Gogh, a las puertas de la eternidad. El primer consejo que el director le dio al actor fue que leyera las cartas del pintor de Arlés a su hermano Theo. Una edición muy recomendable de Cartas a Theo es la que hizo el sello Adriana Hidalgo, que incluye cuatrocientas cartas del artista, traducidas por Víctor Goldstein. Van Gogh escribió la última carta a su hermano el domingo 27 de julio de 1890. Sin terminarla, la guardó en un bolsillo, salió a caminar por el campo, armado con un revólver, y se disparó en el pecho. "Solo delante del caballete, pintando, siento un poco de vida", había escrito meses atrás.