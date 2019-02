Liam Neeson: la gran encrucijada del héroe de acción menos imaginado

Tras una década en la que se reinventó como tardío héroe de acción, el veterano actor irlandés enfrenta un dilema: su futuro puede tambalear por un comentario racista previo a Venganza, uno de los estrenos de hoy

En septiembre de 2017, Liam Neeson adelantó que le faltaban nada más que dos películas para despedirse del personaje que lo ayudó a reinventarse como gran estrella a lo largo de la última década. Con El pasajero ( The Commuter), estrenada en enero del año pasado, y Venganza ( Cold Pursuit), que hoy llega a los cines argentinos, Neeson pensaba decirle adiós al personaje de veterano héroe de acción que interpreta casi sin interrupciones desde el fenomenal éxito de Búsqueda implacable, en 2009. Pero las cosas cambiaron casi de un día para el otro: lo que Neeson trata de restablecer en estos días es su propio futuro como actor. "No te sorprendas si alguien ya no quiere trabajar contigo", dijo hace pocos días Regina King, la actriz con más posibilidades de ganar el próximo domingo el Oscar a la mejor actriz de reparto.

Como si estuviese hablando con Neeson, la intérprete resumió el estado de ánimo que expresan en estos días varias de sus colegas y representantes de entidades afroamericanas. Ya se esboza contra Neeson un pedido de boicot, todavía no explícito, por declaraciones suyas a las que se atribuye un tinte racista. Antes del estreno de Venganza, Neeson recordó en un reportaje un episodio traumático que vivió hace cuarenta años al enterarse de que un hombre negro había violado a una amiga cercana. Dijo entonces que, cargado de ira, salió a la calle para "matar" casi al azar a algún "negro bastardo". El efecto fue inmediato: el público estadounidense le dio la espalda al lanzamiento de Venganza.

Puede servir como consuelo que en otros territorios Venganza responde bien en la taquilla, pero en el crucial mercado estadounidense, decisivo para la reinvención de Neeson como veterano héroe de acción, la película todavía no levanta. Y por más disculpas que el actor esté dispuesto a hacer en un largo desfile por los medios que todavía no terminó, las dudas crecen respecto del porvenir de Neeson en la industria a partir de un asunto extremadamente delicado en estos días. La influyente directora negra Ava DuVernay fue mucho más lejos al hablar del "privilegio" que a su juicio tienen los blancos para decir y hacer estas cosas. "Imaginen qué hubiese pasado si quien hacía estas cosas era Will Smith", agregó indignada la realizadora.

Algunos de los analistas más avezados de Hollywood sostienen que Neeson quedó atrapado en medio de una "tormenta perfecta", sobre todo porque acompañó con el recuerdo de acciones concretas una serie de dichos que hace cuatro décadas no tenían resonancia, pero que en la actualidad resultan "extremadamente sensibles". Con extremo cuidado y bajo el consejo de expertos en cuestiones de crisis, Neeson salió inmediatamente a dar la cara, a disculparse y a declarar una y otra vez que no tenía ningún ánimo racista. "Todo lo contrario. Aquel episodio me ayudó a sacar las mejores conclusiones hacia adelante", contraatacó.

Con dirección de Hans Petter Moland, Venganza llega hoy a los cines

En ayuda de Neeson salieron prestos el noruego Hans Peter Moland, director de Venganza, y la actriz Michelle Rodriguez. Molland calificó a Neeson como "una persona honesta, decente y con los pies en la tierra". Rodriguez fue más categórica: dijo que jamás podría ser considerado como una persona racista por el modo en que besa a la actriz negra Viola Davis, su pareja de ficción en Viudas, de Steve McQueen, estrenada a fines de 2018.

La decisión de cancelar la première con alfombra roja de Venganza fue una señal incómoda para el futuro de Neeson. Pocos días después de esa medida comenzaron a resonar en las redes sociales reclamos de grupos de fans para que las escenas del actor en el próximo relanzamiento de Hombres de negro sean eliminadas y regrabadas por otro actor, a imagen y semejanza de lo que ocurrió con Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo, reemplazado por Christopher Plummer.

Hombres de negro: MIB Internacional, nuevo episodio de la exitosa serie, tiene su estreno previsto en la Argentina para el 13 de junio. Después de la trilogía protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, la nueva etapa en clave internacional tiene como estrellas a Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Neeson, en un papel que a priori aparece como más breve.

¿Qué pasará con la promoción y la distribución de estos títulos si arrecian los cuestionamientos contra el actor y no se le perdonan dichos enunciados hace cuatro décadas que hoy resuenan de otra manera? "Lo mejor es que se aparte y mantenga en silencio por un tiempo", sugieren algunos observadores. Septiembre de 2017 quedó muy lejos. Allí Neeson imaginaba un futuro alejado de los personajes de acción, pero activo como siempre. A los 66 años, su propio futuro en el cine es una incógnita.