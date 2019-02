De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019

Lamentable ruta 2

Recientemente realizamos un viaje a Mar del Plata por la ruta 2. Y su estado es lamentable: sin iluminación, con baches y ondulaciones, sin banquina marcada con una línea que indique su final. Una verdadera vergüenza en esta época de turismo intenso. ¿Qué hacen con los dineros de los peajes e impuestos? Las autovías principales en el mundo están realizadas en cemento y con un espesor adecuado para que duren, el ancho de circulación es adecuado y con un mínimo de cuatro carriles, etc,. etc.

Por favor tomar nota y evitar futuros accidentes. Con prevención es posible.

Héctor Mendonca

Marihuana

El 8 de este mes me sorprendí al leer la apología sobre la marihuana en la contratapa del diario, con el título "De cenicienta a diva". Si nos quedamos con esta visión de la marihuana muy pronto se propondrá su uso obligatorio a lo largo y a lo ancho de nuestro país para resolver todos los problemas médicos, y deberán cerrar todos los laboratorios que fabrican otras medicinas, por innecesarias, ya que la marihuana es la panacea universal. En el artículo se afirma: "Nunca pudimos dar a ningún animal una cantidad suficiente para ocasionarle la muerte". Este tipo de comentario es equivalente al caballo de Troya, pues sirve para disfrazar la intencionalidad de imponer el cigarrillo de marihuana, que es lo que la industria tabacalera y de la marihuana está buscando, por ser potencialmente un negocio multimillonario, exaltando sus virtudes medicinales al extremo. En el artículo se omite toda referencia a sus severos efectos patológicos, no solo psiquiátricos, sino también en el área de la medicina general; no se diferencian los cannabinoides del tabaco-marihuana, no se habla de dosis, tipo de plantas, efectos adversos, diferencias según las edades del consumidor.

Contrariamente a lo señalado en la nota, hace apenas tres meses estuvo en Buenos Aires la doctora Nora Volkow (célebre investigadora, científica y actual directora del NIDA, Institute on Drug Abuse de los EE.UU.), que supervisa un billón de dólares dedicados a investigaciones científicas en el mundo. De allí la oposición del NIDA a la legalización que van haciendo algunos estados de los Estados Unidos, por las consecuencias de su uso. En los diez estados en los que se legalizó la marihuana aumentaron los accidentes de tránsito y las consultas en los servicios de emergencias médicas, especialmente de niños y preadolescentes con estados mentales alterados por los efectos de esta sustancia "psico-neuro-bio-genética- socio-tóxica", que es como, a nuestro criterio, debería considerarse.

Eduardo Kalina

Bicicletas

Solicito que alguna autoridad de tránsito me aclarare cómo deben circular las bicicletas fuera de las bicisendas. Es muy común ver pasar a los ciclistas los semáforos en rojo por las calles y avenidas, sin cascos y con auriculares puestos. Y más de una vez circulan de noche sin los respectivos chalecos reflectantes o luces, y también es común verlos por las autopistas en el carril lento. ¿Es correcto?

Marcos Baccanelli

Diálogo

Quisiera sugerir al titular de la cartera de Educación de la provincia de Buenos Aires que al tiempo de interrogarse sobre qué les pasa a los argentinos que no pueden respetar los días de clases? ( LA NACION del 17 de febrero) se detenga en la vigencia de aquella máxima de Raúl Alfonsín cuando señalaba que la política como actividad que se da en derredor del poder es diálogo, un diálogo durante los 365 días del año, con mayor razón cuando comprende a la escuela pública. Durante la gestión de Alejandro Armendáriz se dio en todos los órdenes; en forma ininterrumpida se promovió institucionalmente la cogestión con el universo de actores que forman la comunidad educativa, incluido el de la representación gremial. Todo esto expulsó la confrontación como práctica y posibilitó -aun en un contexto de economía de guerra y condicionamientos extremos- que en 1985 y 1986 se perdieran tan solo entre dos y cuatro días de clases. Verificando los registros de la casa de Sarmiento que tiene el honor de conducir, el ministro Sánchez Zinny podrá superar su confusión, pues tanto en 1984 como en 1987 no se perdió una sola jornada del calendario escolar.

Luis Armando Miralles

Director general de Escuelas y Cultura, ciclo 1987

Mudanza postergada

La comunidad de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia lucha por un edificio apropiado desde 2005. En 2015 comenzó finalmente la obra y en diciembre de 2018 nos comunicaron la mudanza; el personal debió preparar las cajas: libros de la biblioteca, documentación, planillas de alumnos, materiales de los talleres de arte, etc. El jueves 14, por teléfono, se comunicó que la mudanza se frenaba por los amparos originados en la decisión de crear en nuestro edificio un "polo artístico" y tener que compartirlo con la Escuela de Cerámica N° 1 (la que no quiere mudar su secundario al nuevo edificio a 7 kilómetros de su escuela, sino ampliarla). La ESEA Rogelio Yrurtia espera desde hace tiempo ese traslado; en 2016 deberían haberse inaugurado dos aulas.El edificio que ocupamos actualmente es demasiado pequeño para todas las actividades, no permite aumentar el alumnado y ofrece espacios inadecuados (aulas de bachiller que deben vaciarse todos los días para albergar clases de arte, por ejemplo). Además, hoy día muchos de los materiales cotidianos están embalados. Faltan solo quince días para el inicio de las clases. La comunidad yrurtiana exige una definición de la Dirección del Área de Artística y del Ministerio de Educación. Exigimos el traslado inmediato al nuevo edificio.

Verónica Stenbrun

María Laura Garbato

Veruscka Chuan

Accidente en el Delta del Tigre

"Mi pesar por la muerte de la señora. Pero también mi admiración y reconocimiento por la joven que se arrojó al río desde otra lancha para rescatarla y luego de eso, y sin conocimientos específicos, practicarle una primera RCP" - Bocha González

"¡Justicia! ¿Dónde está la seguridad en el Delta para que cualquiera pueda transitar en las aguas sin medir el peligro con relación a las diferentes embarcaciones que navegan?" - Laly Fleita

