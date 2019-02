Ciencia e industria, un puente necesario

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019

La "hormiga argentina" es un buen ejemplo de las dificultades que debe enfrentar la sociedad productiva moderna; y de cómo hacerlo. Una nota publicada en este diario advirtió sobre la existencia de esta hormiga en Cafayate y las posibles consecuencias para el manejo de plagas asociadas que pueden perjudicar la producción vitivinícola.

Una forma de lidiar con estos problemas es la implementación unidireccional de acciones por parte de los gobiernos. El talón de Aquiles de este enfoque es que depende de mantener la presión y el control permanente, ya que cuando los programas son discontinuados, se caen las medidas de mitigación. Además, estas medidas producidas sin información científica sólida frecuentemente son inadecuadas. Se consiguen mejores resultados cuando todos los sectores involucrados participan de forma voluntaria y proactiva. Por desgracia, la cooperación entre científicos, organismos de gobierno y la industria es escasa debido a falta de estímulos apropiados, la desidia o simplemente el miedo de los productores a la mala prensa o las represalias.

El caso de la "hormiga argentina" en Cafayate es un ejemplo de altruismo de la bodega San Pedro de Yacochuya, que hace casi una década abrió de manera incondicional sus puertas a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta, la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, por pura filantropía. Esta colaboración entre productores vitivinícolas e investigadores hizo posible desencadenar una alerta temprana que permite anticiparnos a riesgos potenciales para el sector. Las empresas que ofrecen su colaboración a la ciencia son pioneras de visión amplia que se adelantan a sus pares y terminan protegiéndose no solo a sí mismas, sino a todo el sector.

La "hormiga argentina" se llama así porque se encuentra en cultivos de vid y citrus en todo el mundo y es originaria de la Argentina, de la zona de los ríos Paraná y Uruguay. Hay que recalcar que esta hormiga no es cortadora de hojas, no causa un daño directo a los cultivos, no come ni las hojas ni la fruta. Tiende a aumentar la población de otras plagas, por ejemplo, las cochinillas y los pulgones. Es decir que esta hormiga no necesariamente es un problema para el productor, salvo que haya poblaciones grandes de las plagas asociadas. Nuestro equipo de investigadores estudia el rango de distribución de la "hormiga argentina" y las interacciones que tiene con otras especies. En Yacochuya pudimos observar que es agresiva hacia las hormigas cortadoras de hojas, que son una plaga que preocupa a todas las bodegas de Cafayate. Aunque eso no significa que convenga tener la "hormiga argentina", ya que sigue siendo una especie exótica e invasora, nos gustaría profundizar nuestra investigación para cuantificar esta agresión observada y saber cuáles son la condiciones que la provocan. Para eso dependemos exclusivamente de la excepcionalmente buena predisposición de los productores, que no solo nos dan acceso a su establecimiento, sino que muchas veces nos apoyan logísticamente.

Agradecemos la colaboración de los productores que tendieron un puente entre la ciencia y la industria. Esperamos que este puente sea la semilla de una cooperación generalizada entre científicos y productores en el Valle de Cafayate. Confiamos en que esta cooperación pueda incentivar a los productores y a los organismos de gobierno para la tarea de promover medidas de manejo racionales y efectivas para el beneficio del sector.

Licenciada en Ciencias Ambientales. Tesista doctoral en la Universidad Nacional de Salta