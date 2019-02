La actriz le confirmó a LA NACION que iniciará acciones legales contra la mediática panelista Fuente: Archivo

Andrea del Boca demandará por calumnias a Amalia Granata , por un comentario realizado por la panelista en su cuenta de Twitter, en la que acusó a la actriz de seguir "viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos".

"La señora Amalia Granata incurrió en un delito que se llama calumnia, que es la falsa imputación de un delito, previsto en el artículo 109 del Código Penal Argentino. Tiene una pena de prisión de 1 a 3 años", explicó a LA NACION Juan Pablo Fioribello, el abogado defensor de la protagonista de Celeste, siempre Celeste. "La señora Granata tuiteó que la señora Andrea del Boca había robado 36 millones. Al afirmar eso, ya incurre en el delito mismo, porque solamente un tribunal puede decir si eso sucedió o no".

"La investigación está en pleno trámite. De manera que la señora Granata no puede tener la bola de cristal, ni anticiparse a los fallos judiciales y, mucho menos, cuando no son ciertos. Obviamente, se la va a llevar a la Justicia. Cometió un delito que es la calumnia y ahora se va a tener que hacer cargo de haber afirmado que la señora Del Boca robó", señaló el representante legal de la actriz.

La demanda se decidió el lunes, luego de que Granata redactara en su cuenta de Twitter: "La señora mitómana que se sienta en los programas de tv a hablar pavadas, ¿por qué no nos explica de que vive actualmente? ¿O sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos?".

La mediática le arrojó más leña al fuego y disparó con munición gruesa, poniendo sobre el tapete la cuestión del presupuesto que el Estado le asignó a la telenovela Mamá corazón, cuya realización aún no fue concluida y, obviamente, jamás fue puesta en el aire. "Entiendo que se refiere a eso porque 36 millones es el presupuesto asignado para la novela. Está perfectamente acreditado en la causa, cómo se gastó. La señora dijo que se robó, entonces va a tener que demostrarlo en la Justicia como cualquier ciudadano. No tiene fueros Amalia Granata. No es diputada. Se presentó como candidata a diputada en Santa Fe y de 99 ciudadanos, la votó 1; 99 no la querían, la rechazaron. Sacó el 1% y no quedó elegida", recalcó el letrado.

Granata arremetió contra Del Boca luego de ver en Intrusos un video con declaraciones de Anna Chiara del Boca, en el que la chica se refería a su padre, Ricardo Biasotti, en duros términos. La periodista mantiene una relación de amistad con el financista, y por eso fue una de las primeras en salir en su defensa cuando la adolescente se refirió a los malos tratos que habría recibido de su parte en el pasado; aquí nace el encono entre ellas. "Lo defiendo porque es mi amigo y lo conozco. (...) Desde el momento en que no se quiso casar y formar una familia, ella lo odió. Es una guerra que hasta el día de hoy no tiene fin", dijo la mediática panelista a un cronista de LAM, el ciclo de Eltrece conducido por Ángel de Brito.

"Su banderío político es la defensa de la mujer. Y atacar a una pobre chica que dice haber sido víctima de abuso es lamentable. Como profesional, jamás vi algo así: una persona que se embandera detrás de los derechos de la mujer y que cuestiona a una pobre víctima que dice haber sufrido abuso familiar, es una barbaridad", concluyó Fioribello.

Quizás buscando atenuar el impacto de sus declaraciones, en la misma entrevista para LAM, Granata dijo: "No estoy diciendo que ella robó. Que se siente en un programa y diga qué hizo con los 36 millones de todos los argentinos".