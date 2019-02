El conductor opinó acerca de los conductores del noticiero de Telefe y su "coqueteo" al aire Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019 • 16:24

Cuando una entrevistada las preguntó al aire a Cristina Pérez y Rodolfo Barili si estaban teniendo un romance, los conductores del noticiero Telefe noticias a las 20 se sintieron compelidos a brindar una respuesta, pero decidieron dilatarla para el contexto ideal: San Valentín.

En el programa de ese día romántico por excelencia, ambos le dedicaron un bloque entero a hablarle a la audiencia sobre el vínculo que los une - con mini recital de Axel incluido -, pero no confirmaron ni negaron ser pareja, tras años de "coquetear" frente a las cámaras. "Hemos atravesado juntos momentos difíciles juntos y hasta hemos atravesado crisis, como las de las parejas. Si a vos te llega el amor que nos tenemos, nos hace sentir bien", expresó Pérez en el segmento denominado "El amor", que causó furor en las redes sociales.

Rodolfo Barili cuando le preguntaron por un supuesto romance con Cristina Pérez - Fuente: Telefe 00:48

Video

Las repercusiones de ese programa no tardaron en llegar. Nancy Pazos criticó duramente a los conductores en el piso de Confrontados: "[A Rodolfo Barili y Cristina Pérez] no les creo. Me puedo divertir un rato con los piropos mutuos que se hacen en las redes sociales, pero en el contexto de noticiero parece un chivo pagado por [Mauricio] Macri. Me parece que en el aire del noticiero podría estar bien un ratito. Una cosa es una broma. Pero sentarse a hacer un bloque entero en lugar de hablar del 2.9% de inflación, sacarle tiempo a todo lo que está pasando para hablar de tu propio romance me parece muy onanista", disparó la periodista.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili hablaron de amor en San Valentín - Fuente: Telefé 11:22

Video

La voz más reciente del ámbito periodístico en opinar al respecto fue Guillermo Andino . El conductor del noticiero de América - quien actualmente está haciendo un reemplazo en Intratables- brindó una entrevista radial en La Once/Diez para el ciclo de Moskita Muerta y si bien no esquivó la pregunta sobre sus colegas, en principio reflexionó sobre las modificaciones que se vienen suscitando dentro del formato noticiero.

"Tiene que ver con el cambio en la sociedad. Antes casi no había temas de inseguridad y se hablaba más de política y de deportes. Después de la privatización de los canales, los formatos fueron variando y fueron más para el lado del show. Antes también el periodista de espectáculos hacía sólo cine, y hoy habla de farándula y se mezcla con todos los temas", explicó, para luego dar su punto de vista sobre Pérez, Barili y el fenómeno que generaron.

Guillermo Andino, como conductor de Intratables - Fuente: América 02:17

Video

"Hay una especulación bien utilizada, en este caso por los chicos de Telefe. Me parece que a la gente le gusta, y sobre todo si lo promueven desde adentro, esto de observar por el ojo de la cerradura a ver si es verdad o no. Eso existió siempre y no solo en los noticieros, cuando los conductores eran pareja", manifestó, pero hizo una salvedad. "En el 'vale todo' de 'sumo gente para que me vea', los aplaudo, pero después hay que ver si eso no es pan para hoy y hambre para mañana", advirtió.