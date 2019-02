Así estaba la parte exterior del estadio en los últimos días. Crédito: Twitter @SLyPunto

La historia no es reciente y la solución nunca llega. O llega a medias, de manera temporal. Lo que sucede trasciende lo futbolístico y abarca también otros ámbitos. Porque en las adyacencias del Nuevo Gasómetro, San Lorenzo sufre cada vez más robos, situaciones de violencia, autos abandonados, suciedad y asentamientos sobre las veredas externas del estadio.

La Ciudad Deportiva de los azulgranas, un espacio de 27 hectáreas, se encuentra en la zona que delimitan las avenidas Perito Moreno, Varela y Francisco Fernández de la Cruz, frente al barrio de emergencia conocido como 1-11-14. Y es en todo ese perímetro donde los hinchas padecen los hechos mencionados, algo que es responsabilidad del gobierno porteño. En la previa del compromiso contra Newell's, quienes se acercaron al Bajo Flores se toparon con una situación cada vez más frecuente: escombros por todos lados, bolsas con basura tiradas en calles y veredas, y una gran cantidad de desechos. Algo que se suma a los robos que sufren los espectadores cada vez que el Ciclón juega de local.

Para San Lorenzo la situación no es nueva y la institución viene denunciando irregularidades en la higiene urbana desde hace mucho tiempo. Los trastornos persisten. Ahora, el club publicó un comunicado solicitando urgentes medidas para solucionar los hechos. "Resulta imposible transitar la aceras de la Av. Perito Moreno y de la Av. Fernández de la Cruz, linderas con el predio del Nuevo Gasómetro, no sólo por la inmensa cantidad de desechos tóxicos, basura y autos abandonados en veredas que se encuentran en pésimo estado de conservación", detalla la carta. "Además hay graves hechos de inseguridad que ocurren semana tras semana y que se intensifican durante la disputa de encuentros deportivos de fútbol", agrega el texto oficial. "Todo esto no hace más que alejar a los espectadores y sumir a un estado de abandono al perímetro del Nuevo Gasómetro, área que claramente pertenece y le compete al gobierno municipal", remarca el comunicado que lleva la firma de Matías Lammens, presidente de la institución, y Miguel Mastrosimone, secretario general.

"Esto empezó hace mucho tiempo con los problemas de inseguridad, nosotros no queremos jugar de noche porque es peligroso. Y ahora en las adyacencias hay autos abandonados y quemados, residuos tóxicos, un basurero en la calle, personas quemando cables para sacar el cobre que está adentro. Es imposible transitar, no se puede caminar. Y nos prendieron fuego las redes eléctricas del estadio que dan a la vereda de Perito Moreno. En cualquier momento vamos a sufrir la muerte de alguien. Todo esto sucede en un espacio público y no podemos hacer nada. En la semana es tierra de nadie y se intensifica en los días de partido", le cuenta Mastrosimone a LA NACION.

El Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad mostró imágenes hoy de la limpieza que se hizo, en respuesta al reclamo. Crédito: Twitter @edumacchiavelli

"Hemos pedido que nos cedan la vereda para hacer algo, para aportar una solución, pero no lo hicieron. Es muy feo ver a distintas personas viviendo en esas condiciones en la calle y haciendo sus necesidades en ese lugar. Y muchos de los autos abandonados los mandamos a sacar nosotros, cuando es una situación que no nos corresponde", aporta Mastrosimone.

Tras esto, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, publicó un tuit dónde reflejó cómo se limpió el lugar por intermedio de varias cuadrillas. Si bien se dispuso un operativo para paliar la situación, varios simpatizantes del Ciclón le expresaron su descontento y pidieron que la limpieza se lleve a cabo "todas las semanas". Solicitan que el trabajo se realice a menudo y no cuando los socios lo exponen a través de las redes sociales. Asimismo, una posterior recorrida por el lugar permitió ver que no se habían removido los escombros y los autos abandonados, por ejemplo.

Posteriormente, fue Marcelo Tinelli, vicepresidente primero del Ciclón, quien respondió a la publicación hecha por Machiavelli en Twitter con "aplausos".

Desde el club ya tuvieron varias reuniones con funcionarios de la Ciudad y Guillermo Peña, presidente de la Junta Comunal 7. El año pasado, de hecho, sucedió algo similar a lo que se vio en el último partido - LA NACION fue testigo en la previa frente a Newell's- y pusieron la zona en buenas condiciones, pero la historia volvió a repetirse. Además, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prometieron terminar las tareas en todas las veredas que rodean a las instalaciones, pero no sucedió. "No nos interesa tener un debate agresivo con el gobierno ni mucho menos. Lo que precisamos es que actúen todos los días y más en esa zona. Ya no es sólo para San Lorenzo, es una cuestión social para todo el barrio. Tenemos más de mil chicos por día conectados con el club, ya sea practicando algún deporte o tomando una merienda. Hay muchas cuestiones que afectan a la vida diaria. Acá, la gente no tiene las mismas respuestas que en otros barrios", dice Mastrosimone. Y vuelve a remarcar las incomodidades constantes que viven los hinchas. "No pueden ir en transporte público porque les roban. Ahora tampoco pueden ir en sus autos porque les ponen multas en la zona. Esta fue la frutilla del postre, ya no sé qué pensar", agrega el dirigente.

El último fin de semana, varios agentes de tránsito realizaron multas a los hinchas que dejaron sus coches estacionados en las veredas y zonas aledañas a la cancha. Por razones de seguridad, desde el club piden que se autorice a utilizar ese espacio público los días de partidos para estacionar los autos. Ante esto, LA NACION se comunicó con fuentes del GCBA y desde allí explicaron que "en enero de este año la Ciudad tuvo reuniones con el jefe de seguridad de San Lorenzo y les explicaron que iban a empezar a multar a los autos mal estacionados por un reclamo de los vecinos -entre ellos de la 1-11-14-. Ellos se quejaban de que no hacíamos nada con los autos que invadían las veredas y estacionaban en rampas para personas con discapacidad y bocacalles. De hecho, hubo un folleto explicativo que se repartió entre los hinchas. Para San Lorenzo fijamos los mismos estándares que para el resto de los clubes. Honestamente, es la primera vez que nos pasa: nos hacen un reclamo porque cumplimos con la ley", argumentan.

Lo cierto es que semana tras semana San Lorenzo recibe una gran cantidad de denuncias de sus hinchas por los hechos delictivos en las afueras del Nuevo Gasómetro, principalmente cuando los encuentros se juegan de noche. En octubre del año pasado, el club escribió una carta dirigida a Mariano Elizondo, presidente de la Superliga, solicitando que sus compromisos de local se jueguen a la luz del día. La situación se recrudece cuando el Ciclón tiene que afrontar encuentros internacionales, que habitualmente se disputan en horario nocturno por razones de espacio publicitario. Allí, en las redes sociales aparecen decenas de historias que incluyen robos de ruedas, estéreos, robos a mano armada y arrebatos. "Hay un puesto de Gendarmería sobre Perito Moreno, pero no da abasto. En esta avenida es donde más hechos de inseguridad se dan. Dijeron que iban a poner un polo tecnológico que iba a brindar servicios y mayor seguridad a la 1-11-14 y jamás lo hicieron. Lo único que podemos hacer es reclamar", explica Mastrosimone.

Un circuito viciado por la desidia en las afueras del Nuevo Gasómetro, en una imagen que mezcla abandono, suciedad e inseguridad. San Lorenzo, y sus hinchas, reclaman una solución.