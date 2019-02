Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019 • 19:36

Apartado por completo del plantel de la primera división de Racing, Ricardo Centurión se refugia en sus nuevos compañeros de la reserva, con quienes ha empezado a mostrarse en las redes sociales. Estas le sirven como una vía de escape, pero también se vuelven peligrosas por el uso que les da mientras pretende volver a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

En estos días Centurión pasó a visitar a sus compañeros y amigos de la primera y también para tener un encuentro en el que limara asperezas con Eduardo Coudet, con la idea de regresar cuanto antes al plantel principal. Pero al llegar al club el director técnico ya no estaba y el atacante vio marchitarse las chances de ser considerado para los seis partidos que restan de la Superliga.

Ante los rumores de disculpas de Centurión para normalizar la relación con Coudet, el futbolista pareció salir al cruce. En Twitter publicó una imagen muy particular, de él vestido de jugador en la cancha de Racing, mirando al cielo, como desafiante. Además, retuiteó una respuesta del periodista Horacio Pagani a una consulta que había realizado un portal sobre las posibilidades de Centurión de reaparecer: "Sí, merece que lo dejen volver. Ya pidió disculpas", escribió Pagani. Además, hizo una transmisión de Instagram en vivo desde una peluquería, en la cual interactuó con sus seguidores.

Y entonces aparecieron las declaraciones controvertidas. "Te querés matar. Cuando te cruzás con Racing, vas al hospital", cantó, con miras al clásico de este sábado con Independiente. Le preguntaron sobre si regresaría a Boca y también sobre el supuesto furcio de Gustavo Bou ("Chacho frío", publicó el goleador que dejó Racing estando Coudet como entrenador). Y Centurión contestó: "Hay un par de mensajes que me regustan, ¿eh? Les pondría una banda de «me gusta», pero no puedo decir nada porque mañana soy tapa de Olé al toque".

Pero lo más ruidoso resultó una referencia a las condiciones que Racing le da a su segundo plantel de fútbol, el que ahora integra Centurión. "Acá estamos los guachos de reserva. Queremos firmar contrato y el sueño de nosotros es jugar en primera. Ojalá la gente nos escuche. Queremos salir campeones del torneo de reserva", dijo, según reprodujo TyC Sports. Y agregó, explosivo: "Empecemos a aprovechar a los pibitos que estamos en reserva. Estamos c... de hambre. No nos pasan ni cabida, no tenemos ni agua para el mate", apuntó.

Hasta el momento, el presidente del club, Víctor Blanco, siempre calificó como "buen chico" al talentoso atacante pero advirtió que había límites que no se podía cruzar en Racing. Habrá que ver si reaccionará a esta frase de Centurión, que al mismo tiempo que levanta polvareda en las redes sociales, quiere volver a jugar en la división superior. Una de las alternativas que manejaba el club antes de estas declaraciones del jugador era que, si no se solucionaba el problema entre Coudet y él, Centurión fuera vendido o cedido en préstamo, para que tuviera continuidad de juego. Ahora, con esta nueva irrupción mediática, parece más difícil que el plantel de primera, o Racing todo, vuelva a disponer del hábil y díscolo Ricky.