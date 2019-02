Las asociaciones de defensa al consumidor harán el reclamo en las audiencias del martes 26 y jueves 28 próximos Fuente: Archivo

Las asociaciones de defensa al consumidor del país agregarán un punto más a la lista de reclamos que presentarán en las audiencias para fijar el precio del gas que se harán el martes 26 y jueves 28 del actual: pedirán que se elimine el impuesto al cheque, que es trasladado al consumidor y que engrosa el costo de la factura.

Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, dijo que ahora, que el traslado el consumidor del impuesto al cheque tomó estado público, a raíz de la nota publicada hoy por La Nacion, muchas asociaciones de defensa al consumidor van a solicitar expresamente que se elimine ese cargo de las boletas de gas.

Es que, tal como afirmó Boada, ya no se trata de sumas ínfimas que pasaban casi inadvertidas en tiempos de subsidios a los servicios públicos. Según un cálculo estimativo, si se toma como promedio que por cada factura se pagan $20 en concepto de impuesto al cheque y se multiplica esa suma por 8,5 millones de usuarios existentes en el país, el resultado es: $170 millones por mes.

Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), confirmó que también ellos pedirán, entre otras cosas, la eliminación del impuesto al cheque en la factura de gas. "Formamos parte de la comisión de usuarios y en ese carácter plantearemos este tema, que ya venimos reclamando desde hace tiempo, en las audiencias de la semana que viene. Esto es vergonzoso y no tiene justificación alguna", afirmó.

Según dijo González, el origen de todos los males que padecen los consumidores en la Argentina reside en los entes reguladores. "El gran problema es que acá no se sabe cuál es el rol de los entes reguladores, que dicen que todo está bien, mientras que todos los costos se les trasladan a los usuarios", comentó la defensora.

Pero las asociaciones de defensa al consumidor no van a esperar a las audiencias de la semana que viene para iniciar sus acciones, puesto que, según adelantó Boada, le pedirán al Enargas copias de todas las auditorías efectuadas por este tema y la recaudación de las empresas en este concepto. "Como en este ente argumentan que ellos controlan que lo que se le cobra al usuario sea solo lo que efectivamente incide en los costos de las compañías, les vamos a exigir las pruebas de eso", señaló el abogado.

Pero, además, se presentará ante todas las empresas distribuidoras de gas del país un pedido de informes sobre este particular. "Como son concesión pública, tienen la obligación de contestar en diez días la consulta (con un plazo adicional de diez días más). Una vez que tengamos todas las respuestas, las comunicaremos a los consumidores", destacó Boada.

El meollo del reclamo será que, tal como publicó La Nacion, se está trasladando al consumidor un impuesto que no es trasladable. Si bien, como precisó Walter Cont, economista de FIEL, especializado en servicios públicos, la operatoria está autorizada por la ley del gas (24.076) y por las resoluciones 2700/02 y 2783/02 del Enargas, su aplicación es cuestionable.

Según explicó el tributarista César Litvin, el impuesto a los débitos y créditos (conocido como "impuesto al cheque") no es trasladable, porque no es un impuesto al consumo, como sí lo es, por ejemplo el IVA. En tanto, el abogado constitucionalista Félix V. Lonigro opinó que la ley que autoriza esto es inconstitucional, porque quien debe pagar un impuesto es el efectivamente gravado por ella (en este caso, la empresa), no el consumidor.

Pero, ¿cómo se puede pedir la inconstitucionalidad de esta ley? Lonigro explica que, en primer lugar, por el sistema de control constitucional que rige en la Argentina, quien puede plantearla es el afectado por ella. "Pero como está en juego un derecho de incidencia colectiva como lo es el de los usuarios y consumidores, el Defensor del Pueblo está legitimado para hacer el planteo", indicó el abogado.

Si el planteo de inconstitucionalidad lo quiere hacer un particular, simplemente tiene que demostrar que es titular de un servicio de gas en el que la empresa proveedora le fija el impuesto al cheque (factura a nombre de quién reclama). "Pasa que si el juez le da la razón, la sentencia es válida solo para él, y los demás tienen que imitar el accionar. El tema es: ¿quien se larga a hacer un juicio por una suma tan insignificante? Si en cambio lo hace el defensor del pueblo, es distinto porque el beneficio alcanzaría a todos los usuarios", subrayó Lonigro.

Consultado sobre este tema, el Enargas ratificó que las resoluciones Nº 2700 de 2002 y 2783, 2804, 2808 de 2003 autorizaron la incorporación en la factura del usuario de gas del mayor costo derivado del Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente - Ley 25.413. "En tal oportunidad, se contempló expresamente en cada uno de las resoluciones que la parte trasladable se limitaba al monto del tributo no computable como crédito impositivo, de manera que no exista doble percepción y sin que ello transformara al usuario en obligado al pago del tributo, sino que se trata de un recupero de costos de la prestadora", se señaló desde este ente.

Asimismo, desde Enargás, agregaron que, en resumen, la normativa vigente obliga a que los costos impositivos sean incorporados en la tarifa que paga el usuario. "Las opciones regulatorias son dos: o bien el costo impositivo incrementa la tarifa sin transparencia, o bien se le explicita en la factura para transparentar el costo fiscal de medidas sobrevinientes a la determinación de tarifa y rentabilidad de las prestatarias del servicio de distribución. Este último es el camino históricamente elegido por Enargas en la dirección de una mayor transparencia", destacaron.

Más allá de esta polémica, el traslado del impuesto al cheque no es lo único discutible en el precio del gas en el país. Boada comenta que otro tema que se tratará en las próximas audiencias será la dolarización de las tarifas y lo que se conoce como diferencias diarias acumuladas. "Esto último surge porque se le quiere cobrar en seis cuotas al consumidor la diferencia entre la cotización del dólar al momento de fijar la tarifas y la cotización del dólar actual", explica el letrado.

Otro debate no menor suscitará la reducción 75 a 30 días del plazo de pago que las distribuidoras hacen a las productoras. "Como este adelanto del pago implica para las distribuidoras un costo financiero, lo que pretenden es transferirlo al usuario. Por todo esto, decimos que el tarifazo no es solamente la tarifa que llega a cada casa, sino la reducción de derechos que siempre golpean al consumidor", concluye Boada.