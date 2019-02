No es cosa de mujeres, es política

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019

Miércoles caluroso, pasado el mediodía. En la sala de espera del consultorio somos pocas. Dos, tres pacientes, y la recepcionista, siempre de buen humor, cercana, amigable. El teléfono de línea interrumpe una conversación que estaba escalando interés -la espera puede ser larga, así que es mejor distraerse- cuando alguien llama para pedir un turno con la doctora: paciente de primera vez, dice que no, que no puede esperar, que tiene que ser antes, que ya fue a la guardia. Finalmente, se anima a confesar que está asustada. La mujer al otro lado de la línea tiene 42 años y un plan de medicina prepaga de alta gama y, sin embargo, nunca en su vida vio a un ginecólogo y ahora no sabe qué hacer.

Debajo de un televisor prendido en un programa donde se habla de feminismos con panelistas de la tarde, nos cruzamos unas miradas de paradoja y compasión, de extrañeza y un poco de desazón también.

¡¿Cómo puede ser?! "La nueva", con su breve pero elocuente testimonio, cuyos detalles no trascienden el tubo del teléfono, logra una cita para el lunes más inmediato con la promesa de que será "solo por esta vez, porque soy empática y porque estoy acá para hacer las cosas más fáciles", sobreactúa un poco la secretaria, para aflojar la tensión. Pero yo no veo el chiste ni salgo de mi asombro. Cuando poco después mi médica se asoma, terminando de abrocharse el guardapolvo, y me dice: "¿Vamos, Constanza?" para que pase al consultorio, enseguida advierto que está al tanto del pequeño acontecimiento que acaba de ocurrir. Y es claramente visible que tampoco le causa gracia.

"No te enojes, estaba desesperada, tomalo como tu buena acción del día", intervengo, también con la idea de aflojar el ánimo de mi querida ginecóloga, a quien le parece una injusticia ese turno exprés conseguido, a su juicio, con un arma non sancta.

"¿Mi buena acción del día? -se pregunta-. No te sé decir cuántas pacientes vi esta mañana en el hospital, adonde llevo personalmente los vidrios para poder tomar las muestras porque si no no se pueden hacer los PAP". Hace muchos años que trabaja en una maternidad del sur de la ciudad. A Parque Patricios la van a ver mujeres que no tienen credenciales plastificadas de planes con tres dígitos y, como la institución "está como está", sin decirle demasiado a nadie, ella se ocupa de aportar sus propios materiales a la causa: que se puedan realizar los chequeos.

¿Cuántas veces escuchamos que el control ginecológico es fundamental para la prevención? ¿Cuántas estadísticas leímos, leemos, sobre la reducción de casos serios con el diagnóstico precoz?

Me desvisto y me vuelvo a poner la ropa mientras hablamos de todo esto, yendo de la camilla al escritorio donde todos los años actualizamos ese amable interrogatorio que termina con la pregunta: "¿Mismo marido?".

Aunque la conozco hace más de una década, no tengo idea a quién votó mi ginecóloga ni tampoco me interesa saber de qué lado está. A las dos nos preocupan las políticas públicas (la salud, la ciencia, la cultura, enumeramos, cada una adjudicándole más énfasis a su quintita). Esa tarde, reflexionamos alrededor de la educación y de la educación sexual, piedra angular. Decimos en voz alta cosas que, aunque tienen el tamaño de un elefante, pareciera que no se ven. Como esta mujer invisible para las estadísticas, que suelen colocar la variable socioeconómica en el eje cartesiano opuesto al cuidado de la salud.

Tengo 42 años y un plan de cobertura médica con tres dígitos. No me puedo imaginar cómo alguien como yo, en este sentido, llegó así a la curva de la vida. Parece cosa de mujeres, pero -concluimos- es política.