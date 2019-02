Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019

Leo Prohibido morir aquí, novela de Elizabeth Taylor, mientras me dicen que sus editores en La Bestia Equilátera están sorprendidos con que una novela sobre la vejez esté en la cima de los rankings de ventas. Esta mañana he tomado café con Diego F., crítico de música, quien hace muchos años, cuando yo exhibí desvergonzadamente ante él mi fascinación por el entonces ascendente trompetista Roy Hardgrove, me dijo con elegante desdén:

-Está bien, sí. Es un intérprete extraordinario y el sonido es impecable, pero no movió un milímetro las fronteras del jazz. Escuchá, mejor, a Charlie Parker y Miles Davis.

Yo aprendí la lección: debía saber distinguir la belleza de lo importante. Lo verdaderamente importante era, claro, escuchar a Bird y Miles. En el reencuentro, le recordé esa historia que me había enseñado tanto. Me miró con una sonrisa:

-Quizá sea el paso de los años -dijo. Hizo una pausa-. La bello no hace a lo importante. Pero, muchas veces, aun sabiendo que ciertas cosas no cambiaron el destino de la humanidad, las elijo por su belleza.