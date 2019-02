El otro campeonato en la Superliga: las claves de la pelea por no descender

San Martín de Tucumán tiene el promedio más bajo, pero no divide sus puntos Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Racing es el mejor equipo de la Superliga. Suma 45 puntos, es el más efectivo en el arco rival (35 goles), tiene al artillero del certamen (Lisandro López, con 15), y se cita con Independiente, el rival de su vida, este sábado, a las 21.30, en una colérica Avellaneda. Defensa y Justicia es, probablemente, el equipo que mejor juega. Suma 45 puntos, nunca perdió, es el equipo al que menos le marcaron (11), tiene a Matías Rojas, la revelación, con 7 tantos y se cita con Boca -el tercer elemento de los de arriba-, este domingo, a las 21.30, en Florencio Varela.

Sin embargo, la vida no transcurre solamente entre los que sueñan con el título, los poderosos y las sorpresas de cada camino. Hay otras historias, mínimas y dolorosas, que juegan en otras ligas: las de permanecer a capa y espada. Cuatro equipos van a descender esta temporada. Y, a seis capítulos del final de la Superliga , es un verdadero misterio. Cualquier cosa puede suceder: hay otros cuatro equipos que pueden caer. Una lucha apasionante, casi en la misma sintonía que en las alturas.

San Martín, de Tucumán, Tigre, Belgrano y Patronato son los más comprometidos. Pero la crisis los excede. Por ejemplo, San Martín, de San Juan, tiene apenas un punto más que el conjunto de Paraná y Gimnasia LP, cuatro. Al límite, Argentinos. Rosario Central y Newell's están apenas más aliviados. Y lo más inquietante: para la próxima temporada, si se salvan, Gimnasia (0.978), Newell's (1.065) y Rosario Central (1.152) van a comenzar desde el sótano de los promedios. Otros casos: Lanús y Estudiantes empezarán muy abajo.

Belgrano muestra la peor campaña desde que obtuvo el ascenso ante River; el sábado de medirá con San Lorenzo Fuente: FotoBAIRES - Crédito: JAVIER GONZALEZ TOLEDO

Habrá tiempo para sufrir para ellos. Los más comprometidos de hoy, los que juegan con la soga (deportiva) en el cuello, son cuatro. San Martín de Tucumán (0.947) es el único que no divide: cuando gana y pierde, lo hace con elocuencia. No gana desde el 1° de diciembre, un espectacular 3 a 2 sobre Atlético Tucumán -luego de estar en desventaja por dos goles-, suma cuatro derrotas y dos empates y se despidió, entre presiones, Walter Coyette . De una idea audaz a un reemplazo interino, Floreal García, el de la reserva.

"Estoy preparado para darle una mano a San Martín. Lo principal es convencer a los jugadores que se puede", asume García. Y entiende el escenario, haciendo cuentas. "Somos conscientes de que estamos con el respirador artificial y hay que salir a ganar, ganar y ganar. No queda otra. De los seis partidos que quedan, por lo menos hay que ganar 3 y empatar 2... o ganar 4, para no depender de nadie", asegura el hombre, ex volante de San Martín.

Sciacqua, entrenador de Patronato, otro que pena. Fuente: FotoBAIRES

El debut será el domingo... con River en el Monumental. "Hay que tener una charla de 15 minutos, hablar con los referentes y ponerse a ver cómo contrarrestar a River. Cómo lastimarlos, explotar las tres o cuatro falencias que tienen y darle para adelante. Vivimos una situación complicada; hay que meterle para adelante", aclara. Y uno de los referentes, Jorge Carranza, apunta al factor anímico: "Todavía quedan muchos partidos en juego. Lo importante es no caer de la cabeza".

A pasitos del conjunto tucumano se posa Tigre , revitalizado con Pipo Gorosito -un hombre del barrio, simpatizante del Matador-, luego de superar por 2 a 0 a Rosario Central, en Arroyito. Casi condenado tiempo atrás (1.013), solo perdió un partido de los últimos cinco, después de trastabillar en 6 de 10. La bandera es Walter Montillo , que a los 34 juega como los números 10 de otros tiempos. "Vamos a intentarlo, pero a mí no se me caen los anillos si tengo que jugar en la B. Tigre hace muchos años que está peleando contra el descenso y vine para eso: para salvarlo. Y si no lo logramos -y si me toca quedarme-, voy a intentar de que vuelva", es la reflexión del estratega del plantel más rico en calidad de los de abajo.

Tigre se revitalizó con la llegada de Gorosito: ¿le alcanzará? Fuente: FotoBAIRES - Crédito: JAVIER GONZALEZ TOLEDO

Un ejemplo: Federico González, el delantero que marcó 8 goles y está cuarto en la nómina de artilleros. Otro, Lucas Menossi, un sobrio volante. Tigre tiene una finalísima pronto: este viernes, contra Patronato (1.105), un club del ascenso profundo que está en primera desde diciembre de 2015. "Sacará ventaja al que le pese menos la mochila", entiende Dylan Gissi, el defensor que nació en Ginebra, Suiza, de padres argentinos.

Un paso atrás está Belgrano , que está en primera luego de aquel impacto contra River. Sin Matías Suárez, ganó sólo 2 partidos en el torneo y este sábado se encuentra con San Lorenzo, también de pésima campaña, ambos con 16 puntos. Tiene un promedio de gol muy bajo: 0,57 por partido. Apenas arriba está Argentinos, que anotó sólo 8 goles en 19 partidos ("la única manera de afianzar las ideas es ganando", afirma Diego Dabove) y... Gimnasia, ahora con el Indio Ortiz en la conducción. Años atrás, trabajó como delivery, es apasionado, religioso y siempre cita a Dios. Historias de los que menos tienen.

Los peores

1| San Martín (Tucumán)

Tiene el peor promedio (0.947) y juega al límite: no divide, a diferencia de sus competidores. Acaba de perder a Walter Coyette, el DT. Floreal García, interino.

2| Tigre

Ahora con Pipo Gorosito, le ganó 2-0 a Central en Rosario y resiste. Comprometido (1.013), es el que más goles recibió: 34.

3| Belgrano

Perdió a Matías Suárez, no levanta (1.078) y sólo ganó dos partidos: 2-0 a Gimnasia LP y 2-1 a Estudiantes. Suma cuatro empates seguidos.

4| Patronato

Superó a River en el Monumental, goleó a Atlético Tucumán por 3 a 0 y se estancó. Su promedio (1.105) no es alentador, pero el técnico Mario Sciacqua le cambió el aire.