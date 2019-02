Me gusta Me gusta

El ganador del Emmy Darren Criss contrajo matrimonio en Nueva Orleans con su pareja desde hace siete años, Mia Swier Foto: Grosby Group

Tras un complejo 2018, Ben Affleck cultiva un perfil bajo, en medio de los rumores de un reencuentro con su ex, la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus Foto: Grosby Group

Paris Jackson anunció que se tomaría un tiempo de descanso de su carrera, y aquí la vemos disfrutando de un momento de tranquilidad paseando a su perro Foto: Grosby Group

¡Irreconocibles! Sienna Miller y Russell Crowe en el rodaje de la biopic The Loudest Voice In The Room Foto: Grosby Group

Tras un duro momento, el presente le sonríe a Avril Lavigne; además de su vuelta a la música, la canadiense está feliz en pareja con Phillip Sarofim Foto: Grosby Group

¿La reconocen? Es Drew Barrymore, filmando el largometraje The Stand-In Foto: Grosby Group

Mujer bonita a toda hora. Julia Roberts, de paseo Foto: Grosby Group

Yalitza Aparicio, a la salida de una fiesta de Vanity Fair; la actriz compite este domingo por un Oscar por su interpretación en Roma de Alfonso Cuarón Foto: Grosby Group