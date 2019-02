Sica y Finocchiario recibirán a los gremios docentes, sin Ctera

Los ministros de Producción y Educación analizarán la posibilidad de adelantar a marzo el aumento del salario inicial de los maestros Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

La negociación entre el Gobierno con los sindicatos docentes nacionales continuará mañana, a las 17, en la cartera de Producción y Trabajo. Allí, el ministro Dante Sica analizará el pedido que la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) le plantearon el lunes al titular de Educación, Alejandro Finocchiaro : los maestros quieren adelantar a marzo el aumento del salario inicial, originalmente previsto para junio.

Los gremios, que no descartan convocar a un paro nacional para el inicio de las clases, esperan que Sica acepte llevar el salario inicial a $15.000 en marzo, sin esperar a junio. Una condición a la que Finocchiaro se mostró permeable el lunes, pero que depende de Sica para ser ejecutada.

El salario inicial docente corresponde a un 20 por ciento por sobre el salario mínimo vital y móvil, monto que fija la cartera que dirige Sica y lo cobran aproximadamente 250 mil maestros.

La negociación sigue teñida por un detalle no menor: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que es la entidad nacional con mayor representatividad entre los docentes, decidió no participar de la reunión del lunes porque el encuentro no fue convocado en el marco de la paritaria nacional, que el Gobierno no convoca desde 2016. Tampoco estarán mañana ante Sica.

Expectativas y reclamos pendientes

Para Sergio Romero, titular de UDA, "si el Gobierno responde afirmativamente a nuestro pedido vamos a mostrar que el dialogo sirve para poder llevar algo de alivio al bolsillo de los docentes en esta coyuntura tan difícil para los trabajadores ". Con todo, aclaró que si no hay solución al pedido, "UDA convocará a un paro nacional en el inicio de clases".

El adelantamiento del aumento salarial fue el único pedido que desde Educación se comprometieron a evaluar en la reunión con los docentes. Pero los gremios no encontraron eco al plantear que debían aumentar ciertas asignaciones, como el incentivo docente, el material didáctico y las partidas del Fondo Compensador para las provincias que no llegan a pagar el salario mínimo para los docentes.

A dos semanas del inicio lectivo en todo el país, en tan solo dos distritos -Mendoza y Neuquén- se llegó a un acuerdo entre los gremios y las administraciones provinciales. En Misiones, el gobierno provincial acordó con uno solo de los cuatro gremios.