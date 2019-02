Brexit: el impacto comercial de un divorcio sin acuerdo

Salir dando un portazo podría reducir el intercambio del Reino Unido con la UE en dos quintos a lo largo de diez años

La fecha de plazo fijada para la separación es el 29 de marzo Fuente: Archivo

Si el Reino Unido se separa de la UE, la pertenencia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) será su amortiguador. Desgraciadamente, será uno sin demasiada amortiguación. Los miembros de la OMC supuestamente deben sostener el principio de "nación más favorecida": todo acceso a su mercado que un país otorgue a un miembro debe ser ofrecido a todos los demás miembros del club. La excepción es para miembros que acuerdan pactos comerciales entre sí. Se les permite darse mutuamente un tratamiento especial.

Es este tratamiento especial de la UE el que perdería el Reino Unido con un Brexit sin acuerdo. Como miembro de la UE, el Reino Unido es parte de su mercado único; disfruta del acceso especial (y libre de aranceles) al bloque, cosa que otros miembros de la OMC no tienen. Fuera del bloque y sin ningún tipo de acuerdo comercial, las normas de la OMC impedirían al Reino Unido y la UE darse mutuamente exención privilegiada de aranceles.

Según la Confederación de Industria Británica, eso significa que los importadores británicos tendrían un arancel ponderado por el comercio de alrededor del 5,7% sobre lo que venga de la UE. Los productos que vayan en el sentido contrario enfrentarían el equivalente de un arancel del 4,3%. Ninguna de las dos partes podría bajar sus aranceles sobre productos alimenticios, digamos, o sobre autos importados sin hacer lo mismo para todos los demás miembros de la OMC. Si bien algunos partidarios del Brexit sostienen que el Reino Unido podría unilateralmente reducir sus aranceles a cero, en la práctica es altamente improbable que el gobierno hiciera eso por temor a causar un desastre en las industrias locales.

Igualmente malos serían los otros tipos de barreras comerciales que surgirían. Como mínimo los importadores y exportadores británicos enfrentarían nuevos controles aduaneros. Algunos partidarios del Brexit han sostenido que el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC impediría a la UE erigir tales barreras, pero esto es equivocado. Ese acuerdo supuestamente debe hacer la normativa más transparente para los comerciantes, no negar la necesidad de controles de cumplimiento de aquella.

De todos modos la pertenencia a la OMC debiera asegurar a los exportadores de productos británicos seguir teniendo acceso al mercado de la UE, al costo de algunas complicaciones más. El aterrizaje más duro sería para el comercio de servicios, en el que los aranceles y los controles aduaneros son irrelevantes. En esta área las normas de la OMC son mucho menos robustas. Eso se debe a que eliminar barreras al comercio de servicios requiere la armonización regulatoria, cosa difícil de acordar entre 164 miembros. Por cierto el riesgo sería que en algunas áreas la UE pudiera bloquear el comercio entrante por completo. Por ejemplo, mientras el Reino Unido sea miembro de la UE, las compañías de servicios financieros pueden establecerse en Gran Bretaña y vender al resto de la UE. Fuera de la Unión, las reglas de la OMC no impedirían a la UE negar ese acceso.

El Reino Unido no solo arriesgaría el acceso al mercado de la UE en caso de un Brexit sin acuerdo. También perdería acceso a todos los países con los que la UE ha firmado acuerdos comerciales, tales como Canadá, Japón y México. A menos que el Reino Unido pueda asegurar nuevos acuerdos comerciales bilaterales con esos países para el 29 de marzo -y los indicios en ese frente no son alentadores-, todo acceso especial que tenga a ellos desaparecería y los términos comerciales retrocederían bruscamente a los que establece la OMC. En teoría, la única relación comercial no afectada sería con aquellos países que no tienen acuerdos con la UE, como Estados Unidos o Australia (aunque hay negociaciones en curso en ambos casos). Pero si la infraestructura comercial del Reino Unido se paralizara por fricciones extracomerciales con la UE, el comercio con esos socios también se vería afectado.

Ha habido dudas sobre si la pertenencia del Reino Unido a la OMC estaría asegurada en caso de un Brexit sin acuerdo. Esta preocupación es exagerada. Es cierto, el Reino Unido enfrenta objeciones formales a los términos de asociación propuestos por parte de 27 países miembros de la OMC. Pero los negociadores probablemente eliminarían estas objeciones, quizás ofreciendo una mayor cuota de ovejas a cambio de su aprobación. Tal chalaneo puede continuar después del 29 de marzo sin causar problemas adicionales.

Lo que todo esto significa en términos de impacto económico es motivo de gran incertidumbre. Pero economistas han hecho estimaciones de largo plazo.

Según el Centro para el Desempeño Económico, un instituto de investigaciones, un Brexit sin acuerdo reduciría el comercio del Reino Unido con la UE en dos quintos a lo largo de diez años. Por su parte, el gobierno ha estimado que un acuerdo solo basado en la OMC reduciría el crecimiento acumulativo a lo largo de los próximos 15 años de alrededor del 25% a alrededor del 17%.

