¿Conflicto en puerta? Por qué la Conmebol les abrió un expediente a 21 clubes

Fuente: AP - Crédito: Jorge Saenz

Alejandro Casar González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019 • 00:01

Otra vez el Comet. Al igual que el año pasado, el sistema online de inscripción y seguimiento de futbolistas y entrenadores vuelve a ser un dolor de cabeza para la Conmebol y los equipos que disputan las Copas Libertadores y Sudamericana. Esta vez, el error no fue en el cómputo de las fechas que debían ciertos jugadores. Ni en la carga de un certificado de transferencia internacional. Según pudo reconstruir LA NACION, la CBF brasileña, la ANFP de Chile y la AFP paraguaya cometieron el mismo error: se olvidaron de validar en el sistema informático las listas de buena fe que confeccionaron sus clubes afiliados. Sí, en cambio, hicieron la validación por correo electrónico: mandaron con la firma del presidente el listado de cada club a las dos direcciones que pedía la Conmebol. Es decir, falló una de las dos instancias de validación.

El departamento de Competiciones de Conmebol y la Unidad Disciplinaria decidieron abrir un expediente disciplinario por cada club en falta. Además de los brasileños, chilenos y paraguayos hay dos venezolanos, aunque responden a dos casos puntuales que no tienen que ver con la Federación Venezolana de Fútbol. Eran 21 clubes en total. El miércoles por la mañana, las asociaciones nacionales fueron comunicadas del incidente, cuya pena ni siquiera está estipulada por el reglamento disciplinario. Traducido: el reglamento de las copas Libertadores y Sudamericana establece un mecanismo para validar las inscripciones de los futbolistas que intervendrán en la competencia. Pero no hay ni siquiera una línea que tipifique el castigo que corresponde en caso de haber algún error en el mecanismo.

El Santos de Sampaoli es uno de los equipos que está en la lista. Fuente: AP - Crédito: Nelson Antoine

Enterada de lo ocurrido, la ANFP chilena emitió un comunicado y recalcó que no habría ninguna sanción deportiva para sus seis afiliados que compiten a nivel internacional (Universidad de Chile, Deportes Antofagasta, Palestino, Unión La Calera, Unión Española y Colo Colo). "Las inscripciones de los equipos chilenos ya fueron aceptadas por el Departamento de Competiciones de Conmebol. En ningún caso implicaría pérdida de puntos ni de partidos para los clubes chilenos que ya jugaron en la Copa Sudamericana y Libertadores", se leyó en la página web de la AFA trasandina. Además, la ANFP agregó: "La validación tardía se debió a un atraso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en la verificación del sistema y fue corregida dentro de un día inhábil. La ANFP asume las consecuencias que pueda generar este problema, que no se transmitirán a los clubes nacionales".

La última frase hizo un viaje supersónico desde Santiago de Chile hasta Luque, en las afueras de Asunción. Allí, en las oficinas de la Conmebol, se preguntaron cómo era posible que la ANFP chilena supiera que el expediente administrativo abierto contra los clubes trasandinos no tendría consecuencias deportivas. Los integrantes de la Unidad Disciplinaria ni siquiera habían deliberado sobre el asunto. Y sí había habido una falla administrativa a la hora de inscribir a los planteles que participarían en las dos competencias continentales.

Barcelona se sube a la ola

Enterado de que la Conmebol había abierto los expedientes, y montado en la afirmación de la ANFP de que sus clubes no serían sancionados deportivamente, Barcelona (Ecuador) puso en marcha su propio reclamo. El conjunto de Guayaquil había sido despojado de un triunfo contra Defensor por mala inclusión del colombiano Sebastían Pérez (ex Boca). ¿Qué pasó? La Federación Ecuatoriana no mandó el CTI (Certificado de Transferencia Internacional) a tiempo a la Conmebol y el jugador estaba inhabilitado para jugar con su nuevo equipo, ya que había llegado a Barcelona desde Pachuca (México). Los uruguayos reclamaron y la Conmebol le dio por ganado el partido de ida por 3-0. El triunfo en la vuelta por 1-0 no les alcanzó a los ecuatorianos, que quedaron eliminados del torneo.

Lo que ocurrió con los 21 equipos en falta removió la herida de Barcelona, que hizo su propio reclamo: pidió una "medida cautelar" para suspender la Copa Libertadores hasta tanto no se resuelvan todos los problemas. También reclamó que las reglas fueran "parejas para todos".Y más: Barcelona consiguió que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (a la que algunos acusan de haber sido la responsable del caso Sebastián Pérez) pidiera explicaciones a la Conmebol por lo ocurrido. En paralelo, algunos socios del popular equipo ecuatoriano continúan con su búsqueda del "topo" que, según entienden, debió entregarle la información a Defensor para que reclamaran en el escritorio. Cuatro barcelonistas ofrecen 20 mil dólares a quien aporte información fidedigna sobre el caso que pueda ser contrastada por la Justicia.

El caso Chapecoense

Chapecoense empató con La Calera. Fuente: Reuters - Crédito: Diego Vara

En horas de la tarde del miércoles, los trascendidos apuntaban a que dos clubes brasileños estaban en la lista de los 21 equipos en falta. Eran Santos y Atlético Mineiro. Otro equipo de ese país había jugado el martes, mucho antes de que se iniciaran los expedientes disciplinarios: Chapecoense había igualado 1-1 con Unión La Calera en la Arena Condá, resultado que les sirvió a los chilenos para pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Pues bien, los dirigentes del club brasileño, enterados de que La Calera era uno de los clubes implicados en el escándalo de los errores administrativos, resolvieron juntar las pruebas para reclamar los puntos por la vía administrativa. El reclamo llegó a la Conmebol en horas de la noche. Lo que los dirigentes de Chapecoense no sabían era que ellos también estaban involucrados en el escándalo. Y eso invalidaba, de forma automática, su pedido.

El comunicado de Conmebol

Ya por la noche, Conmebol comunicó cuáles eran los 21 clubes involucrados en los problemas administrativos. Informó que la competencia continuaría hasta tanto la Unidad Disciplinaria resolviera sobre la cuestión. Y deslindó su responsabilidad en el asunto: "La presentación en tiempo y forma de las listas de jugadores es exclusiva responsabilidad de los clubes y asociaciones miembro, y en ningún caso atribuible a la Conmebol" Además, la confederación recalca que "el caso del Jugador Sebastián Pérez del Club Barcelona es sustancialmente distinto, atendiendo a que se incumplió la normativa de la FIFA respecto de la inscripción del citado jugador. En dicho caso, el Club Barcelona lo incluyó en su lista de buena fe a pesar de que el mismo aún se encontraba reglamentariamente inscripto en la Federación Mexicana de Fútbol conforme a lo dictaminado por los órganos judiciales"..