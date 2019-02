Los pronósticos para la economía, según Santángelo 04:30

Video

El socio de Carlos Melconian, Rodolfo Santángelo, estuvo en Terapia de Noticias, por LN+. Cuando se le pidieron pronósticos para este año hizo una aclaración: "El problema es que en este año calendario no sabemos si empieza un nuevo partido o no, porque están las elecciones y no sabemos si un nuevo gobierno".

Una vez hecha la salvedad, agregó: "Si el presidente [Mauricio Macri] es reelecto y seguimos con este programa con el Fondo Monetario Internacional, escenarios bastante probables, la inflación va a ser de más del 20%". El Gobierno estima 23 en el presupuesto y las consultoras privadas se acercan más al 30.

Y puntualizó, en este mismo escenario hipotético: "Va a ser un año con mayor recesión de la que se prevé y con menos inflación de la que se prevé".

Ante la consulta de si es posible en este momento plantear un plan de distribución del ingreso al estilo del implementado por el equipo de Axel Kicillof durante la gestión de Cristina Kirchner respondió tajante. "No". Y se explayó: "Podés distribuir y vas a tener resultados muy malos. Hoy no se puede distribuir así".

Y planteó: "El llamado populismo, a mí no me gustan las etiquetas, se pudo empezar en 2011 porque había 60.000 millones de reserva del central, pero de las verdaderas, no de las truchas que hay ahora. Había superávit y equilibrio fiscal, acababan de estatizar los fondos previsionales, la tasa de inflación era estable, entonces tuvieron cuatro años para jugar a los soldaditos y les fue mal".

Según dijo, hoy todas las variables están peores que entonces. "Hoy esos intentos no tienen ninguna chance. En 2011 Kicillof tenía su lógica, no solo él, el programa económico que se instrumentó. Por eso vino el control de cambios, el cepo, porque no podés tener mercados libres y desequilibrios macroeconómicos", dijo. Y remató: "El gran error de esta administración fue creer que podía liberar los mercados y mantener los desequilibrios. O corregís los desequilibrios o no liberás los mercados hasta que no está hecho el programa integral".