Fernando Navarro: "Si gana Macri, la culpa va a ser de la oposición"

El dirigente del Movimiento Evita reclama la unidad opositora y definir un candidato en internas; la reconciliación con Cristina y el enigma Lavagna

Lucrecia Bullrich 21 de febrero de 2019

Fernando "Chino" Navarro está convencido de que la "unidad de la oposición" para derrotar a Mauricio Macri es posible, aunque admite que esa amalgama requiere dejar personalismos de lado y, sí o sí, atravesar una primaria.

Reconciliado con Cristina Kirchner , pero trabajando para la candidatura de Felipe Solá , el dirigente del Movimiento Evita advierte que si la oposición no logra construir una "alternativa seria", Macri puede ganar en octubre.

-¿Están dadas las condiciones para concretar la "unidad" de la oposición?

-Las condiciones están dadas. Tenés entre un 65 y un 75 por ciento del electorado que rechaza el gobierno de Macri y tiene voluntad de que el ciclo de Macri se agote.

-¿Y qué falta?

-La capacidad de la dirigencia política, empresarial, social y sindical de entender la necesidad de dialogar, definir tres o cuatro ideas para la Argentina y priorizar el interés del país por encima de los intereses personales.

-Hasta ahora no parece fácil.

-No es fácil, pero hoy estamos más cerca que hace cuatro meses. A medida que nos acerquemos a las definiciones, la unidad va a ser posible.

-¿Cuáles son los obstáculos?

-Hay una lógica política que el macrismo impone, y muchos sectores de la oposición tomamos, que es discutir el pasado, y eso lleva a posicionamientos erróneos. Uno queda congelado en lo que le gustó o no del pasado y el macrismo logra su objetivo: no discutir el presente que no puede justificar.

-¿Cómo se convence a los peronistas que rechazan una alternativa que incluya a Cristina?

-Con la realidad. El reclamo común es "júntense, únanse". Esa presión social va a ser muy difícil de esquivar para los dirigentes, que alguna vez van a tener que salir a la calle, entender que la política no son los estudios de televisión, las reuniones y las encuestas.

-¿Lavagna va a ser candidato?

-No lo sé. Me desorienta Lavagna, pero reivindico que plantee que hay que hacer un frente muy amplio que no solo sea de peronistas. Tenemos que sumar a radicales, socialistas e independientes.

-Cristina tampoco parece dispuesta a ir a una primaria.

-Hablé con ella en noviembre después de mucho tiempo de no hacerlo. Quedó claro que en 2017 perdimos los que fuimos separados. Cristina nos dijo claramente que las PASO son la herramienta para resolver diferencias programáticas o de candidatos.

-Pero no aceptó unas PASO en 2017. ¿Por qué lo haría ahora?

-Porque es una mujer inteligente y razonable.

-¿Y en 2017 no lo era?

-Tendría otra lectura... Nosotros también cometimos errores. Hoy lo entienden Sergio Massa, Felipe Solá.

-¿Le preguntó a Cristina si va a ser candidata?

-No. Pero sería natural que lo fuera. Tiene una intención de voto importante. La mayoría requiere ese caudal importante y lo que expresan Solá, [Alberto] Rodríguez Saá, Massa... Ojalá Lavagna, en vez de prescindir de las PASO, las acepte.

-¿Cuáles son sus diferencias con Cristina?

-No planteo diferencias. Planteo que hay que tener una o dos ideas claras. La emergencia que nos deja Macri es terrible y requiere un gobierno de transición.

-El kirchnerismo habla en términos de "refundación".

-Es un problema de los argentinos, que somos de refundar todo. Acá hay que reconstruir la Argentina desde el consenso y encarar dos temas: trabajo y educación.

-Hay quienes creen que si la economía se estabiliza, Macri gana sin problemas.

-Macri tiene posibilidades porque millones de argentinos se sienten representados por él. Y si nosotros no conformamos una oposición seria que reenamore a la sociedad, si no logramos entender lo que les pasa a los argentinos, Macri puede ganar. Si siete de cada diez no quieren votar a Macri y Macri gana, la culpa va a ser de la oposición.

-¿Va a ser candidato a gobernador?

-No lo sé. Lo que sí sé es que en el Movimiento Evita nuestro candidato a presidente es Felipe Solá.

-¿Por qué Solá?

-Porque entiende que tiene que haber un gobierno de transición, porque ya resolvió una crisis muy grave en la provincia en 2001 y porque es honesto y austero.

-Solá era gobernador cuando asesinaron a Kosteki y Santillán...

-Después de Puente Pueyrredón Felipe convoca a un nuevo ministro de Seguridad e inicia un giro. El único gobernador que intentó modificar la bonaerense en serio fue Felipe. ¿Es un problema lo de Kosteki y Santillán? Obvio. Pero fue el único que intentó modificar esa realidad.