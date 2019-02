Hoda Muthana tiene 24 años y pide al gobierno del republicano que la deje regresar Fuente: AP

WASHINGTON (AFP).- Se llama Hoda Muthana. Tiene 24 años. Es hija de diplomáticos de Yemen. Nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1994 y fue inscripta -según dice- como ciudadana de ese país. Hace unos años viajó a Siria para sumarse a las filas del grupo terrorista Estado Islámico. Pero ahora está arrepentida y quiere volver pero el gobierno de Donald Trump no se lo quiere permitir.

En 2014, cuando vivía junto a su familia en Alabama, Muthana dijo que iba a viajar a Turquía pero mintió: se fue a Siria para entrenarse como combatiente jihadista. Por un tiempo, a sus 19 años, se armó cuentas en las redes sociales para arengar desde allí a que se cometan atentados en nombre de Alá en Estados Unidos, de acuerdo con lo publicado por la cadena BBC.

"Estadounidenses despierten. Hombres y mujeres juntos. Tienen mucho que hacer mientras viven bajo nuestro mayor enemigo, basta de dormir. Vayan en vehículos y derramen toda la sangre de ellos, o alquilen un gran camión y atropéllenlos", fue uno de los mensajes que publicó por entonces.

Como Muthana nació en territorio estadounidense, sería acreedora de la ciudadanía. Sin embargo, por el trabajo de su padre podría estar en una situación excepcional: la ley indica que los hijos de los diplomáticos nacen bajo la jurisdicción del país de sus progenitores. Ella asegura que al momento de su nacimiento su padre ya no trabaja para la ONU. El gobierno republicano no le cree.

Durante su tiempo en Siria, Muthana (que se hacía llamar Umm Jihad) estuvo casada con tres milicianos y con uno de ellos tuvo un bebé que hoy tiene un año y medio. Por él y también por ella es que quiere volver. "Espero que en Estados Unidos no piensen que soy una amenaza para ellos y espero que puedan aceptarme", aseguró la mujer, quien insiste en que tenía el cerebro lavado por el grupo islamista.

"Sería muy difícil para mí expresar correctamente cuánto lamento mis palabras pasadas, el dolor que causé a mi familia y cualquier inquietud que causé a mi país", dijo en una nota dirigida a su abogado.

La postura de Trump

El presidente de Estados Unidos dijo el miércoles que ordenó impedir su regreso al país con el argumento de que no es estadounidense. Trump dijo en Twitter que instruyó al secretario de Estado, Mike Pompeo, a "no permitir el regreso de Hoda Muthana al país", rompiendo el protocolo de Estados Unidos de no comentar sobre temas migratorios particulares.

"La señora Hoda Muthana no es ciudadana de Estados Unidos y no será admitida en Estados Unidos. Ella no tiene ningún fundamento legal, ningún pasaporte válido de Estados Unidos, ni derecho a un pasaporte ni visa para viajar a Estados Unidos", había indicado antes Pompeo pese a que el abogado de la mujer asegura que viajó a Siria con documento estadounidense.

"Ella es una ciudadana estadounidense. Tenía un pasaporte válido. Puede haber infringido la ley y, si lo ha hecho, está dispuesta a pagar el precio", dijo el abogado Hassan Shilby y aseguró que Muthana quiere ser enjuiciada y hasta aceptaría ir presa si es declarada culpable. Shilby además mostró un certificado de nacimiento que indica que su clienta nació en Nueva Jersey en 1994 y dijo que su padre había dejado de ser diplomático "meses y meses" antes de su nacimiento, por lo que no recaería sobre ella la norma respecto de la nacionalidad.

"No podemos llegar a un punto en el que simplemente le quitemos la ciudadanía a quienes infringen la ley. De eso no se trata Estados Unidos. Tenemos uno de los mejores sistemas legales del mundo y debemos acatarlo", añadió el abogado.

El reclamo de Muthana y la negativa del republicano se dan en medio de la tensión con Europa, luego de que Trump instara el domingo a sus aliados a repatriar y juzgar a sus cientos de ciudadanos detenidos en Siria. Es probable que el caso sea llevado a tribunales, ya que es muy difícil perder la ciudadanía estadounidense.