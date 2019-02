Alfredo Casero defendió a Federica Pais: "Ella no tiene la culpa"

El actor y comediante se manifestó a través de Twitter sobre las críticas a la conductora. Fuente: Archivo

Federica Pais atraviesa una semana difícil. Su hijo Dante, de 19 años, fue detenido por robar y fue detenido acusado de "motochorro", junto a un amigo. La conductora se manifestó muy desconcertada, enojada y dolida, y pidió prudencia a los medios a la hora de opinar sobre el tema.

Sin embargo, hubo quienes apuntaron a Federica como la responsable de lo ocurrido. Yanina Latorre señaló que manejaba el tema con demasiada "liviandad" y Connie Ansaldi compartió en Twitter unas imágenes de Dante a los 13 años con armas de juguete.

En la otra vereda se posicionó Alfredo Casero a través de un mensaje en Twitter. "Córtenla con Federica Pais. Ella no tiene la culpa. No se la puede matar por lo que piensa. No sean 6, 7, 8. Tiene una cruz como todos. No sean con...", escribió el actor y comediante.