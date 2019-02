Oscar 2019: ¿Glenn Close cortará su histórica mala suerte el domingo?

Glenn-Close se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz dramática por La esposa Fuente: Archivo

La actriz estadounidense Glenn Close, de 71 años, es la favorita para alzarse con el premio a mejor actriz este domingo en Los Ángeles por su papel en la película "La buena esposa". Si se confirma el pronóstico, logrará poner fin a la peor estadística de los Oscar entre los intérpretes vivos.

"Lo he sintetizado todo en un solo principio: ganar o morir". Esa es la visión ante la vida de la maquiavélica marquesa de Merteuil, personaje central de la película Relaciones peligrosas. Afortunadamente, la actriz que interpretó a la marquesa en el film de Stephen Frears, la estadounidense Glenn Close , no piensa así, al menos en lo que se refiere a ganar o morir por un Oscar . Y es que con siete candidaturas a su nombre, Close es la intérprete viva que más veces ha estado nominada al preciado galardón de la Academia sin haberlo ganado nunca.

Además de Close, Relaciones peligrosas (1988) contó con un elenco lleno de estrellas como John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves o una jovencísima Uma Thurman.

La mala racha puede terminar este domingo en la 91a. edición de los premios, donde Close es la clara favorita para ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en La esposa.

¿Logrará imponerse a Lady Gaga, Olivia Colman, Yalitza Aparicio y Melissa McCarthy?

Un reconocimiento esquivo

En La esposa, la actriz de 71 años interpreta a Joan Castleman, una mujer que se da cuenta de que ya no puede soportar su matrimonio con un afamado escritor ganador del premio Nobel.

La película obtuvo buenas críticas desde su estreno, en particular Close, que se colocó entre las principales candidatas a pelear por un Oscar.

Con la de este año, Close ha recibido cuatro nominaciones a mejor actriz, que se suman a las tres candidaturas a mejor actriz de reparto que consiguió en años consecutivos a principios de los 80.

Considerada una institución de Hollywood, valorada por su versatilidad y por su dedicación profesional, hay quienes consideran un sacrilegio que todavía no haya recibido un Oscar. "He podido vivir sin uno todos estos años", le dijo al diario Los Angeles Times en agosto. "Supongo que ahora se convierte en una suerte de cucarda el hecho de que no tengo ninguno", agregó.

Close sí tiene muchos otros lauros por sus interpretaciones, entre los que se cuentan tres Tony, tres Emmy y tres Globos de Oro, entre otros. Pero la propia actriz no oculta la ilusión que le haría ganar el Oscar, también para poder deshacerse de ese molesto récord que lleva sobre la espalda. "Si ocurre, fantástico. No va a cambiar mi pasión por lo que hago, pero ser reconocida por tus colegas es algo bastante bueno".

Close en Relaciones peligrosas (1988) de Stephen Frears, que contó con un elenco lleno de estrellas como John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves o una jovencísima Uma Thurman. Fuente: LA NACION

Por qué no lo ha ganado

Con el prestigio que tiene y la admiración que despierta en críticos y público, parece lógico preguntarse por qué esta actriz, que se autodenomina de "desarrollo tardío" porque debutó en el cine con 35 años, no tiene uno o incluso varios Oscar en sus estanterías.

No es una cuestión de edad: muchas de sus contemporáneas, como Sally Field, Diane Keaton, Jessica Lange, Susan Sarandon, Sissy Spacek o Meryl Streep tienen una o varias estatuillas de la Academia en sus casas.

Asimismo, las interpretaciones por las que ha estado nominada han sido lo suficientemente sólidas como para que alguno de los Oscar hubiera caído en sus manos.

Glenn Close y Michael Douglas entregaron uno de los premios del Sindicato de Actores el pasado enero, más de 30 años después de rodar juntos Atracción fatal. Fuente: LA NACION

Cómo olvidar su icónica Alex Forrest, la despechada amante de Michael Douglas en Atracción fatal de la que algunos todavía nos acordamos al ver una olla en ebullición; o la ya mencionada marquesa de Merteuil de Relaciones peligrosas, experta en confabulaciones amorosas de palacio; o su caracterización como hombre en El secreto de Albert Nobbs.

La realidad es que la falta del Oscar se puede deber a varios factores, desde la simple mala suerte de haberse encontrado con fuertes rivales cada vez que ha optado al galardón hasta la manera como ha manejado las campañas de promoción de las películas por las que ha estado nominada. Curiosamente, La esposa no es su mejor película.

Close está exquisita, especialmente por la evolución que le da a su personaje, desde la manera como se contiene en la primera mitad de la película a la rabia que deja libre en las últimas escenas. Pero esta no es su actuación más notable.

Katharine Hepburn, quien junto con Meryl Streep es la más ganadora de la Academia, dijo una vez: "Los actores que ganan el Oscar se lo merecen, pero lo consiguen por los papeles equivocados". ¿Se comprobará el domingo?