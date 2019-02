BRIT Awards: Beyoncé y Jay Z y una reivindicación pop para Meghan Markle

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019 • 13:24

Meghan Markle tuvo su reivindicación pop frente al mundo: nada más ni nada menos que la dupla formada por dos reyes del R&B y el hip hop como Beyoncé y Jay Z le rindieron un justo homenaje en la fiesta de la música británica, los BRIT Awards. En rigor, no lo hicieron allí, sino en las redes sociales, el campo de juego de las celebridades y el marketing actualmente.

Beyoncé y Jay Z no asistieron a la premiación pero difundieron un video de agradecimiento por el galardón que recibieron en la categoría Mejor Grupo Internacional por su álbum Everything is love. En el video, la pareja se encuentra frente a un retrato de Meghan -quien antes de casarse con el príncipe Harry de Inglaterra era una conocida actriz de Hollywood-, convertida en una verdadera princesa, con tiara de diamantes y muchas joyas. Si bien es cierto, tras contraer matrimonio con el hijo del heredero de la corona británica obtuvo títulos de nobleza, Meghan es de origen plebeyo y por lo tanto fue difícil su inclusión en la familia real. El guiño de los Carters apunta a impulsar su imagen como ícono global, más allá de los estrictos límites que impone la realeza, un status alcanzado en el pasado por su fallecida suegra, Lady Di.