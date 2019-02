"Somos resilientes", el emotivo mensaje de Martín Palermo a su amigo Del Potro

Martín Palermo y Juan Martín del Potro en la cancha de Boca

Martín Palermo sabe lo que es volver a levantarse después de cada caída. El exgoleador de Boca se lesionó de las maneras más inesperadas. En el club de la Ribera, por ejemplo, le ocurrió en pleno partido con Colón, en Santa Fe. Después, ya con los ligamentos cruzados rotos, convirtió el gol. En Villarreal, en España, una pared se le vino encima en pleno festejo. Ambas lesiones lo mantuvieron lejos de las canchas, pero Palermo siempre estuvo decidido en mantener la mente en positivo.

Juan Martín del Potro volvió a competir tras 131 días al recuperarse de la fractura en una rodilla. Lo hizo en el ATP 250 de Delray Beach, en donde hoy disputará un partidos por los cuartos de final. El ex futbolista y el tenista son amigos y comparten el mismo sentimiento por Boca, el club de sus amores, más allá del viejo idilio del Titán con Estudiantes. En una entrevista brindada con ATP Tour, Palermo lo aconseja y le suplica que vuelva a su mejor nivel, que no se rinda jamás.

Crédito: Marco Perretta / Phemon

"Tenemos un deseo de superación del momento y el desafío de seguir persiguiendo las metas que uno se pone en la carrera. Personas como Juan y como yo pensamos: a todo me voy a enfrentar para superarme. Y bueno, a veces las críticas malintencionadas lo llevan a uno, después, a querer demostrar lo contrario en una cancha. Son cosas que a uno no le cayeron bien y busca que se tengan que retractar, porque a veces las críticas no son constructivas", dijo Palermo.

Y el ex N°9 siguió con su discurso emotivo: "Para nosotros también es desafiante volver a estar a un gran nivel para no creer que ya hay que dejar la actividad y retirarse porque no se está en buenas condiciones. Eso también ayuda desde la cabeza a fortalecerse, a volver con más fuerza que nunca".

No solo las lesiones son un punto en común para ambos: también los identifica las ganas de salir adelante. "Soy muy cercano a Juan en todas sus etapas de lesiones y también ha recurrido a mí. Tenemos una gran relación, producto de convivir mucho tiempo, de aconsejarlo y apoyarlo", afirmó Palermo.

Al ser consultado sobre la última lesión de Del Potro, Palermo afirmó: "En esta última lesión, que fue la fractura de la rótula, justamente Juan Martín consultó a Jorge Batista, que fue el que me operó de los ligamentos cruzados. Siempre fue de mi confianza y le consultó acerca de sus molestias de rodilla por referencia mía. Vi que Juan tiene una personalidad muy parecida a la mía, de superación y de afrontar esas lesiones de gravedad que marginan del ritmo de competencia. Siempre busca un nivel muy competitivo de nuevo; quiere estar entre los mejores. Por su bien, le deseo que esta sea su última lesión, y que pueda disfrutar de una recta final en el tenis sin ninguna molestia", confesó el goleador.

