Alta rotación

22 de febrero de 2019

Fanáticos de Soda Stereo en modo alerta

Un posteo en una red social empezó a hacer correr muchas especulaciones. Una persona cercana al entorno de Soda Stereo anunció que los fans de la banda tendrán una sorpresa muy grande antes de fin de año. Aunque aclaró que no podía adelantar nada -"no me pregunten"-, después de Cirque du Soleil y el documental, queda poco margen para imaginar más que una reunión.

Skay estrenó guitarrista: ¿se cierra una grieta?

El estreno de un nuevo guitarrista en la banda del ex-Redondito de Ricota Skay Beilinson abrió muchas especulaciones. En el Cosquín Rock apareció en el escenario entre los miembros de Los Fakires nada menos que Richard Coleman en lugar de Oscar Reyna. Coleman fue un histórico colaborador de Soda Stereo. ¿Llegó para cerrar una grieta histórica entre las dos bandas?

Llega a Netflix la biopic de Mötley Crüe

Esta semana se pudo ver el primer adelanto de The Dirt, la biopic sobre la historia de Mötley Crüe, directamente inspirada en The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, el libro publicado en 2001 y escrito de forma colaborativa por los cuatro miembros de la banda junto al periodista Neil Strauss. El material de base es bueno: ¿el resultado en pantalla? Ya se verá.