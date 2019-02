Las 10 mejores frases de Maluma

Maluma Crédito: Instagram

22 de febrero de 2019 • 17:58

Del amor libre a la obsesión. Maluma ha hecho de sus canciones una tesis sobre cómo amar en el Siglo XXI. Al ritmo de la bachata, el reggaetón y el pop, el nacido en Colombia regala frases para cualquier situación sentimental.

No importa tu estado civil ni emocional, seguro hay una canción de Maluma que te representa. Y aquí la prueba:

"Pretextos"

Frase: "No entiendo porque después de tanto tiempo / Seguimos buscando pretextos para vernos / Me cansé de intermediarios para poder saber de ti"

"Sin contrato"

Frase: "Ando buscando, pensando, encontrando una forma / De estar contigo un par de horas / No es que quiera hacerte mi señora / Y no te preocupes, luego vemos si funciona"

"El tiki"

Frase: "Es una atracción que tenemos, hay tanta química y se nota el deseo"

"El perdedor"

Frase: "Dime cuál fue mi error / Si mi único delito solo fue amarte"

"Tengo un amor"

Frase: "Pídeme un lucero / Y tendrás diez mil estrellas / Puestas en tu habitación / Pídeme un momento / Y será mi vida entera solo tuya desde hoy"

"Carnaval"

Frase: "Si te hace falta que te quiera / Yo te amo a mi manera, yo lo haré"

"Borró cassette"

Frase: "Que no se acuerda de esa noche porque ella borró cassette / Dice que no me conoce y quiero volverla a ver"

"La curiosidad"

Frase: "Ahora que cayó la noche / Eh, tu cuerpo y el mío sienten que se gustan / Déjalos que se devoren / Y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas"

"Obsesión"

Frase: "Es que ya no duermo pensando en tu cuerpo, es una obsesión"

"Felices los 4"

Frase: "Y si con otro pasas el rato / Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz / Felices los cuatro"