Creevy en acción: el hooker ya se proyecta a las próximas temporadas con Jaguares Crédito: VillarPress

Agustín Creevy renovó su contrato con la Unión Argentina de Rugby hasta diciembre de 2021. De esta manera, se unió a Matías Orlando y Matías Alemanno, quienes a fines de enero también habían estirado su vínculo con la institución.

"Siempre tuve la ilusión de jugar profesionalmente en mi país y cuando apareció la oportunidad de hacerlo, no dudé en sumarme al proyecto. Hice mi experiencia en el exterior, en distintos clubes y disfruté mucho, pero siempre quise volver", afirmó el jugador formado en San Luis.

El hooker explicó: "Tuve ofertas para irme al exterior y estoy muy agradecido a los clubes que se interesaron por mí. Pero por diversas razones, a esta altura de mi carrera, creo que lo mejor para mi es quedarme en Argentina. Me seduce la posibilidad de continuar con Jaguares algunos años más y seguir aportando lo que pueda al rugby de acá y, si tengo la chance de ser convocado, cerrar mi etapa con Los Pumas. Es mi camiseta, mi motivación, mi pasión y una de las cosas que más satisfacciones me ha dado y me sigue dando. En definitiva, es donde quiero estar".

El momento de la firma del contrato de Agustín Creevy Crédito: Prensa Jaguares

"Fui parte de este proyecto que comenzó en 2009 con Pampas XV y quiero seguir acompañando desde adentro. Si bien tuve ofertas de varios clubes para irme al exterior a lo largo de estos tres años, los cuales les agradezco por haberme honrado con su elección, realicé un profundo análisis personal, que contuvo distintos aspectos y como conclusión elegí seguir acá en mi país", finalizó Creevy.

La mirada de la dirigencia

"Estamos orgullosos de poder confirmar a Agustín por algunos años más representando a Jaguares y a nuestro país. Es uno de los jugadores más importantes y experimentados que tenemos en el equipo, y que siga apostando por nosotros para los próximos desafíos, es una excelente noticia para todo el rugby argentino", comentó Fernando Rizzi, miembro del Board de Jaguares.

La carrera de Creevy

Creevy debutó en Los Pumas en 2005, en un encuentro frente a Japón y jugando como tercera línea. Fue capitán del seleccionado en 49 tests y disputó los Mundiales 2011 y 2015. En Jaguares milita desde el debut en el Personal Super Rugby, cuando el equipo argentino derrotó a Cheetahs 34-33, allá por 2016. En la franquicia fue capitán durante dos temporadas, disputó 43 partidos y anotó 12 tries.