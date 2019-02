Será el 28 de febrero a las 18.30 en Libertad 731 Crédito: ACIJ

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires convoca a una marcha para que el Consejo de la Magistratura avance con el juicio político contra el juez federal Luis Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno por unos 10 millones de dólares a cambio de favorecer a Daniel Muñoz , exsecretario privado de Néstor Kirchner en una causa.

La convocatoria, apoyada por entidades del Foro de Convergencia Empresarial, tendrá lugar el día 28 de febrero a las 18.30 en Libertad 731, sede del Consejo; y ya tiene tres oradores confirmados: los filósofos Santiago Kovadloff y Diana Cohen Agrest; y el abogado Daniel Sabsay, reconocido especialista en derecho constitucional.

"El objetivo principal de la marcha es apuntalar al Consejo de la Magistratura para que se anime a ir a fondo en la auditoría y aplicación de sanciones a los jueces federales corruptos", dijo a LA NACION Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La marcha contra la corrupción judicial tiene la adhesión de veintiséis organismos entre los que se encuentran la Sociedad Rural, Idea (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la Asociación de Bancos de la Argentina, entre otros.

"Hace tres años pedimos por escrito al Consejo de la Magistratura que hiciera una auditoría para ver cómo habían actuado los jueces en los últimos 20 años. Porque entendemos que tanta corrupción e impunidad no hubiera sido posible sin la actuación de malos jueces. Con buenos jueces, todo esto se hubiera frenado de entrada", precisó Lipera.

Los resultados de la auditoría mostraron que, sobre las 1.151 causas de corrupción que se tramitaron en los tribunales de Comodoro Py entre 1996 y 2016, el 92 por ciento no llegaron a juicio oral (instancia que define si un acusado es culpable o inocente).

En cuanto a la actuación del magistrado, Lipera aseguró que "si hubieran hecho la auditoría, el juez Rodríguez no estaría porque incurrió en mal desempeño en varias causas penales".

Entre las personalidades que manifestaron su apoyo están Elisa Carrió , el abogado Ricardo Monner Sans y el cineasta Juan José Campanella .

"Sin Justicia no hay República", tuiteó Carrió. Esta frase también la utilizó el sitio change.org que se sumó al reclamo de remoción del juez Rodríguez con un petitorio que ya sumó más de 50.000 firmas. "Es nuestro deber, como ciudadanos que pagamos impuestos, pedir que estos jueces sean investigados seriamente y destituidos en el caso de demostrarse su culpabilidad", menciona la plataforma cuya finalidad es que se adopten decisiones para lograr soluciones.

"La Justicia escucha las manifestaciones populares. Sin violencia, sin romper, sin insultar, solo manifestándose. Los buenos del poder Judicial, que los hay, deben rebelarse. Solo así se podrá limpiar la Justicia respetando la separación de poderes", posteó Campanella en Twitter.

Rodríguez, que ya cuenta con seis pedidos de juicio político, fue designado juez federal de primera instancia en 2012 pero su llegada a Comodoro Py fue un poco accidentada. Estuvo sospechado de haber hecho trampa en el examen del Consejo de la Magistratura. Doce días antes de la prueba, desde su juzgado llamaron a otro tribunal para pedir copia de un fallo que resultó ser muy parecido al que finalmente se tomó y que en teoría era sorpresa. Cuando LA NACION dio a conocer el hecho, Rodríguez negó haberlo pedido o haber solicitado que alguien lo pidiera por él, pero luego una funcionaria suya declaró lo contrario. No obstante, la investigación del Consejo se cerró, al igual que una causa que abrió y cerró la jueza María Servini.

Pese a las sospechas, a Rodríguez lo nombraron juez tras un acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo. Por ese entonces, al macrismo le interesaba que el concurso se destrabara y esa maniobra permitió sacar a Norberto Oyarbide de la causa de las escuchas, que subrogaba, y donde estaba procesado Mauricio Macri.

"La convocatoria de la marcha es para decirle al Consejo de la Magistratura que no tengan miedo, que el pueblo los apoya y está con ellos. Porque meterse con Comodoro Py es meterse con algo muy pesado. No queremos una caza de brujas pero no confiamos en esta Justicia", concluyó Lipera.

El listado completo de las entidades adherentes hasta hoy:

