El gobierno provincial busca comenzar las clases el 6 de marzo

21 de febrero de 2019

LA PLATA.- La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , citó a los sindicatos docentes a una comisión técnica salarial el lunes, en el ministerio de Economía. No se trata de la segunda convocatoria en la negociación paritaria de 2019. Es, más bien, un anticipo técnico para afinar números antes de que todas las partes se sienten para intentar cerrar a un acuerdo.

La diferencia radica en que el gobierno no hará una nueva propuesta formal. Pero sí escuchará a las partes para intentar acortar las diferencias económicas que separan a todos los sectores para poder iniciar las clases el 6 de marzo.

En la última reunión el gobierno ofreció una cláusula actualización automática por inflación para actualizar salarios mensualmente en el primer triemestre. Y luego una actualización trimestral. Los gremios se negaron a firmar el acuerdo entonces ya que reclaman una diferencia del 16 por ciento correspondiente a la inflación de 2018.

A la reunión del lunes no asistirán los ministros ni los líderes sindicales. Irán los técnicos que discuten los números para desglosar cómo se conforma el salario, presentismo, útiles escolares, incentivos y todo tipo de sumas que están a discusión para lograr una oferta superadora.

Días pasados ya se reuniones mesas similares para discutir Infraestructura y una mesa social para debatir sobre la situación de los comedores escolares.

Hoy, cuando llegó la cita a la mesa técnica salarial el líder del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) Roberto Baradel, se encontraba en La Matanza junto a la intendenta de esa localidad, Verónica Magario, al líder de camioneros Hugo Moyano, y a Máximo Kirchner.

Fue a una reunión previa al Congreso del Partido Justicialista que se realizó en la intendencia del distrito con mayor cantidad de habitantes de la tercera sección electoral.

"No soy congresal. Pero fui invitado a esa reunión", dijo Baradel a LA NACION. "HabÍa muchos intendentes que querían hablar sobre la inversión de las escuelas". Y desafió: "No veo porque no pueda ir si Alejandro Finocchiaro es candidato a intendente en La Matanza".

El resto de los líderes del Frente de Unidad Docente, no participaron de ese mitín político.

"Finalmente nos convocaron. Esperamos no perder los 16 puntos de poder adquisitivo. Presentismo no es parte del salario. Y tampoco lo es el material didáctico. Vamos a hablar de eso y de la incertidumbre que genera la suba del dólar", dijo Baradel.