El viernes 22 de febrero se estrena esta ficción musical producida en Argentina con proyección internacional

El todo es más que la suma de las partes, acá sí. Porque la historia de una chica huérfana que gana una beca para estudiar canto y baile en un colegio privado donde debe enfrentarse a los caprichos y la popularidad de la hija de los dueños para conquistar el corazón de más de uno de sus compañeros mientras despliega su enorme talento ya la vimos. La vimos, en sus diversas versiones e idiomas, a través de las generaciones y en distintos formatos gracias a la factoría Disney a nivel internacional y luego local, y a la también factoría Cris Morena en Argentina. Pero Go! Vive a tu manera es diferente: para empezar, se trata de la primera serie infanto juvenil producida por Netflix con un reparto mayoritariamente argentino pero que incluye actores de todo el mundo. Y por eso, Go! (que se verá a partir del viernes 22 de enero en 190 países) está producida en el país bajo los parámetros y las exigencias de la industria global con un claro objetivo: cautivar a esa audiencia ávida de nuevas y cercanas figuras televisivas con las que identificarse.

Después de hacer castings en su México natal, Pilar Pascual llegó al país para ponerse en la piel de Mía Cáceres, la chica de la historia. Tiene 17 años pero su personaje 15. Su antagonista será Lupe (Renata Giménez Zapiola) que sale con Juanma (Santiago Sáez) y tiene un hermanastro, Álvaro (José Giménez Zapiola, "Purre"), con el que Mía construirá -veremos luego cómo- su historia de amor. Laura Azcurra y Gastón Ricaud interpretan a los padres y dueños del colegio en el que transcurre todo y Sofi Morandi hace un cameo.

Los cuatro jóvenes actores debutan como protagonistas en una ficción musical que pone a prueba sus múltiples habilidades artísticas pero gracias a los talleres previos a la filmación y la convivencia, ya son amigos. "No hay lucha de egos y eso es lindo en un equipo de trabajo", aseguran. Las series que los marcaron en la infancia, dicen, son Casi Ángeles, Patito Feo y Alma Pirata pero sus influencias musicales van desde Luis Alberto Spinetta a Justin Bieber pasando por los Beatles. Centennials intrépidos.

La historia de Mía, como la de aquellas chicas huérfanas que ya vimos, es inspiradora. Mia, con esfuerzo y dedicación, logra materializar el mayor anhelo de su vida. Pilar, en la vida real, también lo está haciendo al ser parte de una tira con esta proyección: "Yo hasta el día de hoy no me lo creo: los sueños se cumplen", dice. Y Purre refuerza la bajada de autosuperación de la serie: "Ojalá que el mensaje que intentamos transmitir llegue: que modifique a los chicos y los ayude a superar sus problemas y perseguir sus sueños".

Go! Vive a tu manera: hablan los protagonistas de la nueva serie juvenil de Netflix 02:01

Video

-¿Cómo definirían a sus personajes?

-Pilar: en tres palabras, mi personaje sería alegre, rebelde y justiciera. Ella, Mía, se gana una beca en el colegio Saint Mary que tiene un taller de canto y baile y tiene que llegar a este nuevo ambiente donde pasan un montón de cosas pero lo más importante es que está enfocada en su meta.

-Renata: Lupe es decidida, caprichosa y de cierta forma insegura, es un personaje que a través de la historia se van a dar cuenta el por qué de sus acciones: no es mala, es caprichosa y tiene una familia que le permite serlo, es muy malcriada. Es media hermana de Álvaro y es la novia de Juanma y con él son los populares del colegio, los reyes.

-Purre: eso es lo que se creen ustedes, ja.

-Santiago: Juanma es orgulloso, es egoísta y manipulador, todas cosas negativas. Igual tiene un corazón, lo querés también: es una personalidad muy real y muy talentoso.

-Purre: mi personaje es Álvaro, es empático, es líder y positivo. Lo lleva en la sangre, es así por naturaleza. Cuando llega Mía al colegio nos mueve el piso a todos.

-¿Qué miedo les genera la fama inminente?

-Purre: poder llevarla bien y que no me pegue para mal, seguir siendo el mismo, que no se me desalineen los patitos.

-Pilar: es más la incertidumbre de saber qué va a pasar...

-Renata: el estar delante de una pantalla te implica mucho porque sos un referente, me da miedo de que no puedan comprender el mensaje que queremos dar, ayudar.

-¿Cuál es ese mensaje?

-Renata: que todo lo que uno se propone, ya sea deporte, actuación, hacer carteras, lo que uno tenga ganas, si uno se esfuerza, se pone la mochila pesada, lo logra. Es así.

-Pilar: los sueños se pueden cumplir. Yo tengo una frase que me encanta que es: "Tú puedes soñar todo lo que quieras, pero no te duermas". Porque en cuanto te duermes, listo.

-Renata: entiendo que hay que amarse a uno mismo pero también poder mirar a tu alrededor y ayudar a todos, poder ser solidario.

-Purre: me encantaría contar historias, en este caso de Go! nos toca contar una historia hermosa que hicimos con muchísimo amor. Poder llegar a las casas, con la responsabilidad de ser la primera infanto juvenil de Netflix que se estrena a nivel mundial, en muchísimos países...

-Renata: 190 países

-Purre: no logramos tomar la dimensión de lo que va a ser. Ojalá que el mensaje que intentamos transmitir llegue: que modifique a los chicos y los ayude a superar sus problemas, perseguir sus sueños.