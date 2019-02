Murió Peter Tork de los Monkees, el grupo más subvalorado de la historia

Peter Tork aún en actividad Fuente: Archivo

En la historia de la música pop existen pocas injusticias y tan largas como con Monkees. Y el recuerdo de esos malos entendidos regresa con la noticia de la muerte de Peter Tork, bajista, tecladista y compositor de esta banda que nació casi como un accidente y que terminó produciendo grandes canciones.

Tork, que falleció ayer a los 77 años, había nacido en Washington con el nombre de Peter Halsten Thorkelson y desarrolló una carrera de músico de folk y blues en el Greenwiche Village hasta que ingresó a los Monkees, Su muerte fue confirmada por su hermana Anne Thorkelson, que no especificó dónde ni cómo murió. Tork había sido diagnosticado en 2009 con carcinoma adenoide quístico, un cáncer raro que afecta la lengua.

Los Monkees no surgieron como una banda común y corriente. Se formaron para una serie de televisión como si fueran una versión fabricada de los Beatles, un "prefab cuatro", y terminaron seleccionados más por sus cortes de pelo que por sus habilidades musicales. Tork era como el Ringo del grupo. En el principio, eso es cierto, los Monkees no eran un grupo, sino una serie de televisión sobre un grupo. Un programa creado por los muy actualizados Bert Schneider y Bob Rafelson con el propósito de sacar provecho de la fiebre desencadenada por la irrupción de los Beatles en los Estados Unidos. Sucedió que ese cuarteto de ficción -interpretado por un actor californiano con pasado de niño prodigio (Dolenz), un talentoso cantautor tejano (Nesmith), un músico folk del Greenwich Village (Tork) y un cantante inglés de music-hall de talla XS (Jones)- se convirtió en poco tiempo en una auténtica banda.Cuando en 1967 la banda logró hacerse con el control artístico de su carrera, grabó sus dos mejores álbumes Headquarters y Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.

Una época, una estética

El músico había ingresado a la banda a los 24 años y era el miembro más antiguo cuando se estrenó la serie en NBC en 1966, algo que no importaba demasiado. "La edad emocional de todos nosotros es de 13 años", dijo The New York Times acerca de la serie. The Monkees duró solo dos temporadas pero ganó un Premio Emmy y generó el fenómeno Monkeemanía, con ventas de discos y giras mundiales. En 1967, según un informe publicado en The Washington Post , los Monkees vendieron 35 millones de álbumes, "el doble que los Beatles y los Rolling Stones juntos". Sus hits eran "Daydream Believer", " I'm a Believer". "Y" Last Train to Clarksville" que llegó al número uno de los Billboard. Pero esta respuesta norteamericana a la beatlemanía no fue gratis, ni tan color de rosas.

El sistemático desprecio de la casta rockera, sustentado en argumentos tan discutibles como que no eran un grupo "de verdad" o que no tocaban sus instrumentos, proyectó una sombra sobre el legado de una banda cuyos méritos artísticos están muy por encima de los de algunos de sus contemporáneos hoy considerados intocables. Por eso en 2016 los miembros del grupo decidieron reivindicar su historia con una gira de 50 aniversario y un disco de canciones nuevas, 'Good times!'.

Tork dejó además un legado solista y una película psicodélica, Head, que mirada en retrospectiva resulta increíble: como toda la carrera de los Monkees.