PUNTA DEL ESTE.- Se puede, es cuestión de voluntad y de tener un plan. Se puede erradicar la violencia del fútbol, y se pueden generar ingresos millonarios. Todo es cuestión de proponérselo y trabajar en cumplir metas. Eso es lo que transmite el presidente de La Liga del fútbol español, Javier Tebas, que llegó a Uruguay para participar en la XXV Asamblea Ordinaria del Consejo Iberoamericano del Deporte. Tebas dijo que le molestaron dichos del presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, previos a la última final de Copa Libertadores, porque no le va eso de sacarse responsabilidad cuando la violencia es fuera del estadio. El hombre fuerte del fútbol español habló con LA NACION antes de este congreso y defendió la idea del fútbol espectáculo, como producto que la gente quiere ver.

-¿En qué basa el éxito de La Liga?

-Tenemos la suerte de tener dos grandes como Real Madrid y Barcelona, pero también nos propusimos ser la liga mejor transmitida del mundo, para lo que se precisan muchísimos recursos. También nuestro objetivo es que fuera una liga ordenada económicamente, porque no vendemos penas y se había habituado a que fueran más noticia las deudas que tenían los clubes que los éxitos deportivos de los clubes. Es muy importante cómo se ve el fútbol en televisión, porque la afición del fútbol no solo quiere ver un partido, quiere ver algo bonito, que las canchas estén llenas, que las tribunas tengan buen color, que esté todo bien organizadito, la gente no quiere ver algo mal. También ha importado nuestra campaña de internacionalización a través del mundo digital, de nuestras oficinas por el mundo, 44 delegados por el mundo.

-¿No hay riesgo de ser muy dependiente del Real-Barcelona?

-Pero tenemos 380 partidos y trabajamos en la dispersión de los horarios. Decidimos hace años que no podíamos pisar partidos (jugar al mismo horario) porque hay que tener una ventana para que la gente los viese desde cualquier sitio del mundo, y también de España. ¿Por qué íbamos a poner un Betis-Real Sociedad al mismo tiempo que un Real Madrid-Celta de Vigo? La gente quiere ver cada vez más partidos, más que un Real Madrid-Barcelona, quiere ver más fútbol y por eso hemos aumentado muchísimo la audiencia en los últimos años.

-¿Y cómo compiten con las otras ligas?

-Nuestro concepto está en el plan de internacionalización, porque sabemos claramente que las ligas nacionales en cada país van a estar siempre por delante nuestro. No compito con eso, porque siempre a la gente le va a pesar su liga propia. Al revés, busco temas de colaboración. Y con las demás las ligas de Europa lo que buscamos es que nuestra transmisión de televisión sea diferente a las otras.

Crédito: Twitter @Tebasjavier

-¿Cómo logran eso?

-Pues ahora mismo somos la única liga que ya tiene 15 cámaras aéreas instaladas en los estadios. Ese recurso de la cámara aérea audiovisual que se ve en las finales de los mundiales o en partidos excepcionales, mundiales o copas de Europa, nosotros vamos a tenerlo en los partidos de todos los clubes. Que en todos los clubes la forma que se transmite el partido sea igual. Nos da lo mismo que sea el Eibar que sea el Real Madrid, o que sea el Eibar con Leganés. Con eso lo que estás haciendo es valorar el producto.

-¿Y con las hinchadas se puede trabajar para que no haya brotes de violencia?

-Absolutamente, no sólo es que se puede; se puede y se debe. La frase que más daño hace al fútbol es esa de "siempre ha sido así. esto es futbol", no es verdad eso. Y si no se quita esa frase de la cabeza no podemos solucionar los temas. Hemos aumentado 25% la asistencia en los estadios, hemos aumentado nuestra audiencia de TV, la hemos triplicado en el mundo, 3.000 millones de personas nos ven a lo largo del año. Y es muy importante que lo que ve por TV sea un espectáculo bonito, un espectáculo familiar. Las hinchadas tienen que tener sus alegrías pero que no haya violencia; eso daña la imagen.

-¿Cómo se enfrenta esa situación?

-En cada país hay qué hay que hacer; nosotros hemos sido muy duros en ese aspecto. Cuando hace tres años murió un hincha del Deportivo La Coruña en manos de la hinchada del Atlético Madrid, dijimos se acabó esto. Y nosotros llegamos a que en un estadio no se puede insultar a coro porque si eso pasa los clubes son sancionados. Tenemos un reglamento por el que controlamos los desplazamientos de los aficionados, no dejamos entrar hinchas que fueron declarados violentos, controlamos todo y vamos bien.

-¿Qué sintió cuando la final de clubes de América debió jugarse en España?

-Hubo una frase de (el presidente de River Plate, Rodolfo) D'Onofrio que a mí me preocupó. Eso de que "fuera de la cancha el problema es de la policía". Ese concepto lo teníamos antes, pero lo hemos cambiado. Estos se han pegado a dos kilómetros del estadio . ¡No! Desde el momento que se pegan por unos colores, por la camiseta o porque llevan en el bolsillo una entrada para ver un partido, el problema también es del club, porque están bajo el amparo del club por ser aficionados del club. Si ese concepto se quita, cada club entenderá que hay consecuencias, que tienes que controlar a los tuyos, porque si no, parece que solo los tienes que controlar cuando estén ahí colocados .. ¡No! Los desplazamientos, cómo reciben las entradas, todo eso hay que entenderlo.

Los incidentes de violencia en las inmediaciones del estadio de River que derivaron en la suspensión de la final de la Copa Libertadores y su traslado a Madrid Fuente: Reuters - Crédito: Alberto Raggio

-¿La seguridad en los partidos se maneja con policía o guardias propias?

-El modelo español es con la policía adentro del estadio y es un modelo mixto que funciona, porque también es con seguridad privada, más privada que policía. Hay que tener voluntad. Nosotros hemos expulsado peñas ultras (barras bravas) y nos hemos llevado disgustos con los clubes. No permitimos tener cuartos con banderas de las peñas que calificamos como ultras, pero hay que calificarlas. Y hay que hacerlo, ¿eh?

-¿Cree que hay chance de hacer el Mundial 2030 en el Río de la Plata? ¿Le parece bien que se sumen países o eso puede complicar?

-Creo que es bueno que se sumen países. Me parece que la candidatura tiene buena chance.

-¿Qué es lo que más le gusta del fútbol?

-(risas) Hombre, cuando terminas un partido y ha ganado tu equipo; la sensación de euforia es tremenda,

-¿Cuál fue el gol más lindo que vio?

-Pues, un gol de Messi . no lo grité porque soy del Real Madrid, pero el más bonito fue uno al Getafe, en el que desde el centro del campo dejó atrás no sé cuántos jugadores, hizo un quiebre al final y la metió. Bueno y también el de Maradona en el campo de Bernabéu, fue el 26 de junio de 1983, de Barcelona contra el Real en Madrid.