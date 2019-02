Los obstáculos para una tolerancia cero global

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de febrero de 2019

Ciudad del Vaticano.-En diversas partes del vasto mundo católico, algunos obispos consideran que el abuso sexual cometido por el clero es más un pecado que un delito. Otros lo atribuyen a la homosexualidad o dudan que exista. Donde los católicos son minoría, como en Medio Oriente, denunciar a un sacerdote pedófilo a las autoridades civiles es igual a sentenciarlo a la pena de muerte.

Los representantes del Vaticano dicen que el reclamo de imponer leyes de tolerancia cero a los abusos refleja la idea errónea de que el Papa tiene el poder para imponer cambios inmediatos en una institución global y antigua. La diversidad de barreras legales y culturales para identificar a los abusadores y apoyar a las víctimas, así como la negación arraigada, hacen que sea prácticamente imposible poner en vigor un estándar mundial.

"No es tan simple", dijo el padre Hans Zollner, uno de los organizadores de la reunión, miembro de la comisión de protección infantil del Vaticano. Los líderes del Vaticano han trabajado durante semanas para aplacar las expectativas de una revolución en la extensa burocracia que gobierna la Iglesia. Zollner dijo que entendía el llamado desesperado de las víctimas y los defensores a favor de tomar medidas.

Francisco ya ha establecido leyes de tolerancia cero en la Iglesia, argumentó Zollner y agregó que, si introducía nuevas normas de manera prematura, se arriesgaba a erosionar la autoridad pontificia, pues sería muy probable que las ignoraran. Según el eclesiástico, cuando el Papa enfatizó que el cambio debía comenzar desde el fondo, no estaba eludiendo la responsabilidad, sino usando la única opción disponible porque ahí era donde el cambio tenía que suceder.

El religioso aseguró que Francisco aprovechará la reunión para presionar a las conferencias episcopales reacias en los países en vías de desarrollo, aun si esta presión llega de manera tardía, con el fin de que adopten los lineamientos para proteger a los menores que ya existen en países con mucha más experiencia respecto de ese problema.

Algunos líderes de la Iglesia entrevistados insistieron en que el problema no existía en el lugar de donde provienen y que en otras partes los medios que se oponen a la Iglesia estaban exagerándolo. En muchos lugares, sobre todo África, la India y otras partes del mundo en vías de desarrollo, no es una prioridad combatir los abusos.

En todo el mundo, "la situación es realmente distinta", dijo el sacerdote Federico Lombardi, moderador de la conferencia y exvocero del Vaticano, y describió todo el rango de casos y culturas que debe tomar en cuenta la Iglesia.

"Puedes tomar como ejemplo a un arzobispo de Bangui", en la República Centroafricana, una nación destrozada por la guerra, comentó. "Es un tanto distinto de un obispo estadounidense. Cuando sale de su casa no está seguro de que regresará vivo una hora después. No estoy seguro de que vaya a sentarse a escribir los lineamientos y procedimientos ni a proponer a su delegado en materia de abusos". Sin embargo, ese no es el caso de todo el continente africano. Lazarus Anondee, secretario general de la Conferencia Episcopal en Ghana, dijo que estaba trabajando en una nueva política de protección infantil para asegurar que "el sistema judicial del país se encargue de los abusos".

Ese remedio no es una opción en algunos países de Medio Oriente. El obispo Paul Hinder, líder del Vicariato Apostólico del sur de Arabia, dijo que su conferencia episcopal habló una vez de las complejidades de denunciar a un sacerdote abusivo en un país donde es probable que lo castiguen con la pena de muerte. "Me mostraría reacio a exponer a un hombre, aunque fuera culpable", señaló y añadió que, dado que la mayoría de los curas a su cargo son migrantes de otros países, "preferiría que los enviaran de regreso a sus lugares de origen".

El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, uno de los candidatos a ser el próximo papa, se rehúsa a aplicar la tolerancia cero a los sacerdotes que cometen abusos, según el grupo de defensa BishopAccountability.org.

The New York Times