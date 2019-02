La rubia habló sobre la ruptura del vínculo con el 10 Fuente: Archivo - Crédito: Twitter Rocío Oliva

La abrupta separación de Diego Maradona y Rocío Oliva desató una ola de especulaciones, desde una posible demanda millonaria de la rubia al Diez, hasta los rumores que aseveraban que el astro quería reconectar el vínculo con su ex, Verónica Ojeda. Sin embargo, según Oliva, la razón principal de la ruptura fue mucho más simple: la diferencia de edad.

En diálogo con Moria Casán en Incorrectas, la futbolista habló sobre qué la condujo a la separación. "Estuve con él durante 6 años porque quise, y no me arrepiento, pero al querer hacer mis cosas, y ver que no se podía, la única opción era separarme", contó, revelando que era un tema muy hablado con Diego, aunque no el único a la hora de tomar la decisión.

"Lo veníamos charlando desde hace un tiempo ya, pero nunca lo llevamos al cabo, sus deseos son de lo mejor", manifestó Oliva, compartiendo una frase de su expareja. "Él me dijo que iba a ser feliz el día que me viera formando una familia, con un hombre bueno, y eso me gusta, porque en ciertas cuestiones se daba el tema de la edad, y me decía 'yo soy muy grande para vos, y no te puedo dar todo lo que necesitás'".

Recordemos que Maradona tiene 58 años, y Oliva, 28. La pareja se conoció en enero de 2010 en Mar del Plata, cuando fortuitamente se encontraron en un famoso hotel. "Me miró, me sonrió, me guiñó el ojo, fue un segundo", recordó Rocío. Al poco tiempo se fueron a España, y luego no se vieron por dos años. "En 2012 hice mi vida, pero me quedé pensando, yo sentía en mi corazón que todo lo que él me había dicho era muy real".

Luego de su separación de Ojeda - con quien tuvo un hijo, Dieguito Fernando, en 2013-, Maradona volvió a contactar a Oliva, y fue entonces que le propuso mudarse con él a Dubai, donde su vínculo se afianzó. Finalmente, las diferencias irreconciliables pudieron más.