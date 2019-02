La lucha de Migue Granados por dejar el cigarrillo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de febrero de 2019 • 15:13

Migue Granados contó públicamente que lleva seis días sin fumar, en pleno proceso para abandonar el vicio, y admitió lo arrependito que está por haberse hecho adicto al tabaco.

"Me siento muy bien y muy poderoso de estar controlándolo, pero amaría no haber fumado nunca. El pucho es un terrible hijo de p... Ahora no sería su esclavo. Así que si sos pendejo no caigas en esa, te juro que es mil veces más canchero no fumar", reflexionó el actor en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el integrante de ESPN Redes también criticó el uso del cigarrillo electrónico. "Todo bien con el vapo, pero la realidad es que los pulmones tampoco están hechos para fumar un humo blanco con sabor a vainilla", cuestionó en otro tuit.

El hijo de Pablo Granados recibió un apoyo masivo de sus seguidores. Su posteo consiguió más de 9 mil "me gusta" y cientos de mensajes de aliento para que se mantenga firme en su lucha contra el tabaquismo.