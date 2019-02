El intendente de Córdoba habló en LN+ 24:12

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019 • 18:57

El intendente cordobés, Ramón Mestre, aseguró que sintió "desazón" luego de que la administración nacional de Cambiemos apoyara explícitamente a su rival en la interna para dirimir al futuro candidato a la gobernación de Córdoba.

"Sentí desazón", fue la respuesta del radical ante la pregunta de Luciana Vázquez, en Más Info por LN+, de la decisión de la administración macrista de apoyar al diputado Mario Negri para la próxima contienda del 17 de marzo.

"Nosotros con Negri no tenemos grieta. La interna es un sano ejercicio de la democracia", dijo para defender la decisión de no acordar y llegar a una interna, contrario al deseo de la cúpula nacional de Cambiemos, y agregó: "No tenemos objetivos antagónicos. Los dos queremos la misma Córdoba".

Sobre el titular de la UCR a nivel nacional, aseguró: "Con Alfredo Cornejo tenemos una visión distinta. Intentamos ponernos de acuerdo y no lo logramos. No hay que dramatizar. Le propusimos a la sociedad volver a fortalecer los partidos. El radicalismo viene a participar de la interna en La Pampa y ganó. La estructura vertebral de cambiemos es el radicalismo".