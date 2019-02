Victoria Miranda (18), Brisa Bruggesser (16 años), y Celina Di Santo (18) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Olivia Díaz Ugalde SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de febrero de 2019 • 08:43

Se escudan detrás de una sonrisa que invade sus caras. Quieren ocultar sus nervios con inocentes risas. Hacen chistes, piensan, reflexionan. Se entusiasman con el futuro e intentan disimular esa adrenalina que recorre sus cuerpos en cada entrenamiento. Pero no quieren dejar de disfrutar, saben que si pierden eso, el camino no será igual. Son jóvenes, tienen entre 16 y 18 años. Forman parte del recambio de las Leonas. Son espontáneas, alegres y eso se siente, se contagia.

Fueron campeonas olímpicas en los Juegos de la Juventud. Esa medalla de oro coronó lo que fue un largo y duro proceso de selección y entrenamientos de cara a la cita en Buenos Aires. Fueron meses lejos de casa, jornadas de doble turno, viajes y concentraciones en Mar del Plata, Brasil y España. Pero valió la pena. Ninguna de las tres jugadoras puede olvidar ese logro, al que recuerdan y sus ojos se iluminan, como queriendo regresar el tiempo atrás.

Ellas son Brisa Bruggesser (16 años), Victoria Miranda (18) y Celina Di Santo (18). Las nuevas caras del seleccionado argentino de hockey . Ellas son las campeonas olímpicas, las que vencieron a India en la final, y en parte por ese logro hoy forman parte del plantel superior que disputa la Pro League y este año apunta a los Juegos Panamericanos de Lima, en busca de su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este sábado desde las 18.30, las Leonas se medirán ante Alemania (5° del ranking mundial) buscando mantener el invicto luego de vencer a Bélgica e igualar ante Estados Unidos

"Al 2018 no le podía pedir nada más. Todos los objetivos del año se habían cumplido y la convocatoria fue un regalo extra. Sabemos que hay mucho aún por recorrer, que nos tenemos que esforzar para ganarnos un lugar, pero siempre sabiendo que es parte de un proceso y que hay que disfrutar, que estamos jugando al lado de nuestras idolas", reflexiona Miranda, la jugadora nacida en Río Cuarto, Córdoba.

"La convocatoria hay que tomarla como un regalo, e ir paso a paso. Se nos abrió una puerta, una oportunidad única que creo tenemos que aprovechar y aprender de cada una de las jugadoras que hay en el plantel. Van a haber semanas en las que nos citen, otras que no, asique hay que aprovechar al máximo cada vez que nos toque estar", agrega Di Santo, jugadora surgida en Lomas Athletic Club.

-¿Cómo fue el recibimiento en su primer día de pretemporada?

Di Santo: Al primer día vine sola -mientras mira cómplice a sus compañeras y ríe- pero me recibieron muy bien. Con varias de las jugadoras ya nos conocíamos de otros procesos. Pero se mostraron súper abiertas a escucharnos y ayudarnos. No es fácil el cambio a una categoría más grande.

Bruggesser: Estaba en Tandil sin planes de volver a Buenos Aires, y Celi armó un grupo con nosotras tres y ahí me enteré de la convocatoria y me sumé un día después. Fue durísima, somos muchas y el físico es muy exigente. Me tocó ir la segunda semana de pretemporada a Mar del Plata y de tantas cuestas y escaleras me lesioné. Pero ya estoy recuperada.

-Además de ustedes, se sumaron al plantel tres jugadoras históricas -Silvina D'Elía, Rosario Luchetti y Carla Rebecchi- ¿Se siente la diferencia de edad? ¿Cómo se combinan ambas partes?

Miranda: Es un grupo con mucha diferencia de edad y distintas personalidades pero entre todas estamos muy bien, es un lindo grupo. Nos hicieron sentir cómodas, nos aconsejan y nos tratan como iguales. Entre todas nos contienen. En mi caso también tengo a Carlita -Rebecchi- en mi nuevo club, Club Ciudad de Buenos Aires, y me ayuda en todo. Desde traerme platos al nuevo departamento hasta con lo que tengo que hacer en la cancha, está buenísimo.

"La convocatoria hay que tomarla como un regalo, e ir paso a paso". Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Bruggesser: Ellas nos marcan los momentos de distensión y cuando hay que entrenar, se entrena. Nosotras el año pasado nos lo tomábamos muy en serio todo, pero éramos todas de la misma edad, y al ser más chicas se distendía un poco más, no había tanta tensión. Acá tenés referentes, que está buenísimo, y hay que escucharlas siempre.

-Respecto a la manera que tenían de entrenamientos, ¿Dónde se sintió más el salto al equipo mayor?

Di Santo: Está bueno que al Chapa (Carlos Retegui) ya lo conocíamos, entonces ya sabíamos su forma de trabajar, es un entrenador que sabe un montón y aprendimos mucho de él durante el proceso olímpico. Pero acá es un hockey distinto al que jugamos en los Juegos (se jugó modalidad cinco vs cinco) así que todo lo que estamos aprendiendo son conceptos nuevos.

Miranda: Creo que la dinámica del entrenamiento la dan las jugadoras, entonces en eso cambió. Hay otro ritmo. Acá todas se lo toman con mucho profesionalismo y te lleva a tomarte cada entrenamiento de otra manera.

Ambas tuvieron su debut con la camiseta de la Leonas en la primer fecha de la Pro League en Córdoba, ante Bélgica. Ese día lo tienen marcado a fuego, aún no pueden creer que apenas 15 días después de haber comenzado a entrenarse, su estreno haya sido posible. A la joven Bruggesser, surgida en el club Los 50 de Tandil, le sucederá este viernes, ante el poderoso equipo de Alemania.

"Fue una fiesta el debut, lo disfrutamos muchísimo. Estaba muy nerviosa, pero lo pudimos disfrutar estaba mi familia, mis amigas del club, estaba cumpliendo mi sueño y qué mejor que en mi casa", describe la cordobesa.

"Sinceramente no pensaba que me iban a llamar, teníamos pocos días entrenando y pensé que todo terminaba en la semana de pretemporada en Mar del Plata. Fue una sorpresa, que te empuja y motiva", agrega Di Santo.

-¿Cómo manejan los nuevos tiempos entre los entrenamientos, el estudio y sus amigos?

Bruggesser: Sigo en el colegio, me quedan tres años. Estoy media complicada pero bueno, todo se va a ir dando. Al principio me costó mucho, sobre todo el año pasado, pero de a poco me fui acomodando. Además, tanto Celi como Vicky, me acompañan mucho.

Di Santo: Siempre se dejan cosas de lado por el deporte. El año pasado me perdí todos los cumpleaños de mi familia...y te perdés todo, cosas con tus amigas, partidos con el club. Pero bueno 'el que quiere celeste que le cueste'. Hay que dejar cosas de lado para después poder disfrutar estar dentro de una cancha con la camiseta argentina puesta.

-¿Qué más le pueden pedir al hockey? ¿Cuál es su sueño con la camiseta de las Leonas?

Di Santo: Como un objetivo es poder llegar a Tokio 2020. Pero mi sueño era jugar con las Leonas y se me cumplió hace unos días.

Miranda: Mis sueños siempre fueron jugar un Mundial y disputar los Juegos Olímpicos. Pero creo más importante que hay que disfrutar de estar en este lugar. Uno muchas veces sistematiza el hecho de estar y entrenarse con tan buenas jugadoras, estás como en una burbuja, y no toma conciencia del lugar dónde está.

Bruggesser: Coincido con lo que dicen ambas, pero jugar un Mundial sería...¡faaa un montón!