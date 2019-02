Más presión de la UCR para ir a una PASO

Sanz y Sappia insisten en la necesidad de una elección primaria en Cambiemos Fuente: LA NACION

22 de febrero de 2019

Después del triunfo en La Pampa , se suman cada vez más voces de peso de la Unión Cívica Radical ( UCR ) que reclaman una elección primaria (PASO) en Cambiemos para definir la candidatura presidencial de la coalición oficialista.

Al reclamo que hizo Martín Lousteau hace dos días, se agregaron ayer los pedidos de Ernesto Sanz , uno de los fundadores de Cambiemos, y de Jorge Sappia, titular de la convención nacional de la UCR.

"Hoy una PASO puede significar la posibilidad de que se amplíe el marco de la oferta dentro de Cambiemos respecto del electorado. Y que algunos votantes desencantados encuentren una vía de expresión", dijo Sanz en Radio Mitre.

Sappia, en tanto, fue un poco más allá y caminó con pies de plomo sobre el rol del radicalismo en la alianza. "Hemos sido ajenos a la toma de decisiones durante los tres años" de la administración de Mauricio Macri.

"Durante tres años hemos sido ignorados porque Pro tomó las decisiones en soledad, y la conducción del Comité Nacional del radicalismo lo ha aceptado", manifestó Sappia en FM Radio Milenium. Y añadió: "No nos sentimos parte de esto porque no somos corresponsables de lo que se decidió, pero además porque no compartimos en absoluto el modo en que se gobernó el país, en función de una ideología conservadora neoliberal. Los sectores más vulnerables están asfixiados, entonces, nosotros deberíamos estar mucho más incómodos".

Sanz no compartió la postura de Sappia e intentó poner paños fríos. "Cuando uno ve el mapa del país, Cambiemos sigue teniendo fortaleza territorial y el radicalismo es un gran bastión de esa fortaleza. Sigue habiendo asignaturas pendientes, pero estoy muy orgulloso de mi partido. El aporte radical que ha hecho es muy fuerte", concluyó el mendocino, que se apartó de la toma de decisiones del poder a pesar de haber sido convocado en varias oportunidades por el Presidente.

La presión radical por definir las candidaturas a través de una elección primaria se intensificó después del triunfo de Daniel Kroneberger en La Pampa sobre el macrista Carlos Mac Allister. La pelea que se avecina ahora es en Córdoba, el 17 de marzo, cuando Ramón Mestre se mida con Mario Negri, el candidato que impulsa la Casa Rosada.