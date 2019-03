Juan Ingaramo encendió la tarde porteña con un show exclusivo para 70 invitados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de febrero de 2019 • 00:00

Después de un falso otoño, Buenos Aires parece prenderse fuego. La temperatura agobiante hace que todo sea más difícil, más agotador y más incómodo. Pero nada de esto importa a los seguidores de Juan Ingaramo , quienes empiezan a reunirse alrededor del local de adidas . Lugar elegido para que el cantante cordobés realice un unplugged para un pequeño grupo de afortunados.

Encuentro a Juan preparándose para todo lo que está por venir y el comentario sobre el clima, además de un lugar común, es el chiste inevitable. Es que, "Hace calor", no solo es lo que estamos sintiendo sino también la octava canción de su último disco " Best Seller" (tercero en su carrera) y una de los hits que forman parte de la playlist que armó especialmente para el show.

Con un carisma que luego proyectará en el pequeño escenario , el cantante toma mi chiste sonriendo y se acomoda en la silla para contestar una de mis primeras preguntas: "Estoy derribando paradigmas. Hoy no creo que una canción deba durar para siempre, como sí pasaba en los '60. El mundo cambió de tal forma que eso ya no podría ser y yo no quiero ser esclavo de estructuras del pasado. Entonces me reconozco como hijo de este tiempo y, si la tecnología o redes sociales atraviesa mis canciones, también es una forma de intentar entenderlo o traducirlo".

Puntual como siempre, Juan se sube al escenario a las 20.30 y su look habla del tipo de show que quiere ofrecer a sus fanáticos: íntimo, descontracturado y espontáneo. Entonces, antes de arrancar con "Hace Calor", confiesa a los asistentes que las canciones elegidas serán versiones que nunca antes hicieron. El público (con invitados exclusivos como Violeta Urtizberea , Candela Vetrano , Esteban Lamothe y Eddie Fitte) no duda en celebrarlo con aplausos y silbidos, estableciendo así un ambiente y aura que se mantiene durante la casi hora que dura el espectáculo.

La música es un canal para compartir nuevas ideas y contribuir con derribar esos paradigmas que nos trajeron hasta acá Juan Ingaramo

Adueñándose del espacio, bailando y constantemente preguntando al público cómo la están pasando, Ingaramo comparte el escenario con su corista y músicos. En conjunto hacen sonar las primeras notas de "Fobia", una canción que empieza con una melodía tranquila pero que rápidamente se convierte en el momento ideal para que el cantante le pida a los fanáticos que dejen la comodidad de los sillones para pararse. El balanceo, los brazos levantados y los coros completan la fotografía y comunión del artista con quienes no dejan de celebrar sus chistes y comentarios.

A "Fobia" le siguieron una lista de canciones en donde se combinaron temas de "Best Seller" pero también de su disco anterior "Músico", el cual fue publicado durante el 2016. Entre las que más entusiasmo despertaron estuvieron versiones melódicas de "Lo de Adentro", "Romeo y Violeta" y "Fuego y Pasión". Demostrando así que Juan, no solo es un artista relevante en la escena actual por sus letras sino que también es un cantante versátil que se siente cómodo con diferentes géneros y sabe aprovechar cada uno de ellos para enriquecer su creatividad.

No encasillarme en un género es sin duda una libertad. De cualquier manera, siempre traté de embanderarme en zonas relajadas del mandato Juan Ingaramo

Con este show quería que se re-contra arme. Que se resignifique el local de adidas. Que se genere un intercambio creativo. Juan Ingaramo

Ya cerca del cierre, Ingaramo mira con complicidad a un público que no está dispuesto a dejarlo ir. Ante esto les propone celebrar una canción más, invitación que fue recibida con muchísima alegría. Así es como empezó a sonar "Mi Chica", una melodía que en su versión original tiene un ritmo muy marcado, algo más sintético y con la participación de Ft. Dinastía. Pero, en aquel escenario con sillones de living, suena como una melancólica confesión de amor.

Apenas pasadas las 21.15, arrancan los saludos, agradecimientos y los cuatro músicos se despiden. Pero Ingamaro -como buen hijo de su época- accede a sacarse algunas selfies con los fanáticos que se acercaron para felicitarlo. Sonriendo, con ese carisma único y todavía empapado con la magia que sucedió en el local de adidas, el cordobés realmente encendió la tarde porteña.

