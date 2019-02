Lali Espósito y Thalía cantaron su polémico tema en los premios Lo Nuestro

Lali Espósito y Thalía cantaron "Lindo pero bruto" en la 31a edición de los Premios Lo Nuestro Crédito: Twitter

Lali Espósito y Thalía brillaron con un show a puro color en la 31° edición de los premios Lo Nuestro, celebrada anoche en Miami. Las artistas cantaron en vivo el tema "Lindo pero bruto", que lanzaron recientemente, y dejaron atrás la polémica que generó al darse a conocer porque la letra se burla de cierto estereotipo masculino.

Durante su paso por el escenario, ambas desplegaron su talento para conquistar a los espectadores del American Airlines Arena y también se mostraron muy divertidas. El look elegido para la ocasión, además, invitaba a que no pasaran inadvertidas, ya que lucieron unos vestidos con colores muy llamativos y brillantes.

Luego de este número, Thalía se presentó con la cantante dominicana Natti Natasha para interpretar "No me acuerdo", que ya habían cantado juntas hace unos meses atrás con ciertas dificultades de sonido. . Pero en esta ceremonia pudieron disfrutar más de la interpretación, no sólo porque no tuvieron inconvenientes técnicos, sino que también porque luego sumaron a Lali como sorpresa final. Con cambio de vestuario incluido, las tres cerraron bien arriba su paso por el escenario.

Lali Espósito cantó junto a Thalía y Natti Natasha "No me acuerdo" en los Premios Lo Nuestro Crédito: Twitter

Ozuna y J Balvin, entre los ganadores

La ceremonia también contó con un número musical de Marc Anthony, que interpretó por primera vez su sencillo "Tu vida en la mía". La entrega de los premios Lo Nuestro, que concede la cadena hispana Univisión, tuvo como máximo ganador a Ozuna, que alzó nueve galardones entre los que se incluye mejor artista masculino urbano. Natti Natasha obtuvo cuatro de los nueve premios a los que se encontraba nominada, entre ellos su tema "Quien Sabe" se impuso como canción tropical del año.

En tanto, el colombiano J Balvin fue por tercera vez considerado el artista del año, pero además en esta edición se llevó los galardones de artista social y video del año. El cantante brasileño Roberto Carlos obtuvo el premio a la excelencia y Daddy Yankee a la trayectoria.

La canción más premiada de la noche fue "Me niego", que une las voces de Reik, Ozuna y Wisin. El sencillo conquistó los premios de colaboración del año, canción del año pop/rock y colaboración del año pop/rock.