El impactante vestido de Thalía en los premios Lo Nuestro

A los 47 años y con más de 30 de carrera, Thalía continúa siendo una de las divas indiscutidas del espectáculo latinoamericano. Es por eso que no podía faltar en los premios Lo Nuestro que celebran lo mejor de la música del continente. Especialmente porque estaba nominada en las categorías artista del año pop/rock y colaboración del año pop/rock por su canción "No me acuerdo" y porque fue la responsable, junto a Natti Natasha y Lali Espósito de la apertura de la gran noche. Las cantantes interpretaron ese hit y "Lindo pero bruto", el polémico single que la mexicana acaba de lanzar con la argentina.

A pesar de no haberse llevado ningún galardón, sí fue la dueña de las miradas por su performance y por el vestido que lució en la alfombra roja, un diseño muy llamativo compuesto de volados y brillo.

La diva mexicana se destacó en la alfombra magenta luciendo un diseño muy particular. Crédito: GROSBY GROUP

Según compartió la mexicana en su cuenta de Instagram, el modelo es responsabilidad de Ziad Nakad, un diseñador de ascendencia libanesa, y forma parte de la colección de alta costura de la última temporada.

"¡Qué noche tan increíble y qué alegría verlos y saludarlos desde la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro!", escribió la artista y agradeció a su estilista por haberla vestido con esta pieza que tanto le "encantó".