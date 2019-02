Hands Off Venezuela, el contraconcierto al que apuesta Maduro

Maduro presidió la jornada "Manos fuera de Venezuela" el 7 de febrero. Fuente: AFP

22 de febrero de 2019 • 11:34

CARACAS.- Unos días después de que el multimillonario británico Richard Branson anunciara un concierto benéfico en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para recaudar dinero para la crisis en Venezuela y lograr que ingrese la ayuda humanitaria al país, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que organizaría un concierto a pocos metros bajo el lema "Hands Off Venezuela" ("Manos fuera de Venezuela", en español).

El concierto, previsto para hoy, mañana y el domingo, se realizará en el lado venezolano del Puente Las Tienditas como "un llamado a la paz y rechazo a las pretensiones imperialistas", según informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Además, los organizadores, tienen pautada una entrega de 20.000 cajas CLAP a los habitantes de Táchira, una de las ciudades más pobres de la región, según informó el ministro.

Aunque el presidente de la Casa de Artista, Roberto Messuti, indicó que el concierto contará con más de 150 artistas nacionales e internacionales, poco se sabe sobre los participantes. Rodríguez había señalado que el evento contaría con la presencia del puertorriqueño Willie González, la banda caraqueña Guaco, el conjunto de salsa colombiano Grupo Niche, y los folcloristas Serenata Guayenesa, pero todos desmintieron su participación.

"Acabo de rechazar contrato para tocarle a el gobierno de Maduro a la actividad en paralelo del gobierno de @jguaido. Muchos no entienden que para mí, gracias a Dios el dinero no es importante si no la dignidad", escribió el cantante de salsa, Willie González.

"Por medio de unos intermediarios nos llamaron para estar en el concierto que se encuentra organizando Nicolás Maduro, pero rechazamos la invitación por solidaridad con la situación política, económica y social que se está viviendo en el vecino país", comentó una fuente del Grupo Niche a El País de Colombia.

El concierto "Hands Off Venezuela", también fue difundido bajo el nombre "Para la guerra nada", por la canción de la cantautora colombiana Marta Gómez. Sin embargo, la artista señaló que la canción surgió como rechazo hacia la guerra, inspirada por el conflicto entre Palestina e Israel y que descartó la invitación de Maduro para participar en el concierto.

"No estoy interesada en hacer parte de un concierto que organiza un gobierno al cual no apoyo", afirmó Gómez.

Según el diario venezolano El Universal, de Venezuela, el concierto contaría con Omar Acedo, Omar Enrique, Las Chicas den Can, Hanny Kauan, Banny Kosta, Armando Martínez, Cristóbal Jiménez, Alexander Viana y Roque Valero,este último actual miembro de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, entre otros.

El líder opositor Juan Guaidó calificó de "burla" el recital paralelo anunciado por el ministro y agregó: "Hay que estar muy desdoblado de la realidad y ser muy cínico (.), para burlarse de esta manera de la necesidad de los venezolanos".