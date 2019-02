Fuente: Archivo

Moria Casan, la diva y conductora de Incorrectas, sorprendió a todos al revelar los motivos por los cuales no duerme acostada por las noches.

"Nunca lo conté. No me gusta dormir acostada porque me da a ataúd. Me pongo almohadones alrededor para estar cómoda y como leo sentada, no me acuesto", reveló Moria en una nota que le concedió a la Revista Pronto.

"Descanso perfecto porque me voy estirando un poquito y siempre tengo la cabeza levantada", agregó la vedette.

"Me gusta dormirme cómoda y jamás en la vida me acostaría para que el sueño venga. Prefiero quedarme sentada leyendo y que el sueño me venza", dijo dando detalles acerca de su llamativo método para conciliar el sueño por las noches.