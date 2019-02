Nace una estrella, uno de los nombres fuertes de la velada Fuente: Archivo

La noche más importante de Hollywood está a punto de comenzar. Este domingo se entregarán los premios Oscar por nonagésima primera vez. y la Academia está en plena lucha por aggiornarse y no perder el interés de los espectadores. Esta ceremonia tiene un gusto diferente, presenta algunas novedades y viene con varias polémicas sobre sus espaldas. A poco de conocer a quienes completen las oraciones de "Y el ganador es... ", hacemos un repasamos de todo lo que ocurrió en los meses previos a esta nueva y particular edición.

Kevin Hart debió renunciar a la conducción del evento Fuente: LA NACION

Sin anfitrión. Inicialmente el comediante Kevin Hart había sido elegido para conducir esta ceremonia. En diciembre de 2018, el humorista compartía en sus redes sociales su entusiasmo y confesaba que su sueño profesional se había hecho realidad. Pero el mundo virtual tiene memoria y cuando al poco tiempo salieron a la luz varios chistes homófobos que él había realizado entre 2009 y 2011, debió renunciar al trabajo. Hart pidió disculpas , pero eso no alcanzó para que volvieran a contratarlo.

Luego de su desvinculación y la polémica que se generó al respecto, se decidió que este año no hubiera anfitrión de la ceremonia. Una medida arriesgada en términos de tradición, pero que esperan que genere más dinamismo en la gala. (Sí, todo sea por no aburrir al espectador). Pese a los rumores y los nombres que circularon como candidatos para este puesto [entre ellos el de Whoopi Golderg], la decisión no se modificó.

Greta Gerwig fue nominada a Mejor directora el año pasado por su film Lady Bird

Sin directoras. A pesar de las campañas, de la lucha de las mujeres por obtener igualdad de condiciones y salarios en Hollywood, en los Oscar nuevamente no hay ninguna mujer nominada en el categoría a mejor dirección. En sus 91 años de historia sólo fueron cinco las mujeres candidatas a llevarse este premio y solo lo ganó una de ellas: Kathryn Bigelow por su film Vivir al límite, en 2009. .

'Shallow', canción oficial de "Nace una estrella" - Fuente: YouTube 03:35

Video

Nace una estrella, ¿la cuarta es la vencida? Mmmm... Las tres versiones previas de Nace una estrella fueron nominadas a mejor película, pero ninguna pudo obtener la estatuilla. Por el recorrido de este film, protagonizado por Bradley Cooper y Lady Gaga , en otras galas de premios parece que las chances de romper esta racha son lejanas, pero siempre puede haber alguna sorpresa... Por otra parte, Barbra Streisand sí ganó con su canción "Evergreen" en la adaptación de 1976, por lo que si Gaga gana con su tema "Shallow", sería la segunda vez que los Oscar le dan el premio a una pieza compuesta para una versión de esta historia.

¿La posible victoria de Roma podría cambiar las reglas del juego? Fuente: LA NACION

Roma. La película de Alfonso Cuarón es la primera producción lanzada por una plataforma streaming (Netflix) que compite en la carrera por los Oscar. Logró varias nominaciones, entre ellas mejor película y film extranjero. Para muchos, su triunfo significaría un drástico cambio en las premiaciones mientras otros son más cautelosos al respecto. En diálogo con LA NACION, Axel Kuschevatzky, presidente de la Academia de cine argentino y encargado histórico de cubrir la transmisión de la alfombra roja de los Oscar para TNT, consideró: "Si Roma gana no es el apocalipsis, no es un cambio de paradigma ni representa la muerte del cine tradicional (...) Lo más complicado que tiene para ganar el Oscar es que a los votantes tradicionales no les divierte la idea de un sistema como Netflix entrando en el juego y planteando un modelo en el que la proyección de salas no sea el centro".

Cuarón es el gran nombre que aspira a Mejor director Fuente: LA NACION

Alfonso Cuarón firme candidato. Este domingo, el reconocimiento a mejor director podría quedar en manos del responsable de Roma. Es uno de los grandes candidatos. Cuarón ya ganó la estatuilla en 2014 por Gravedad y ahora busca obtenerla por segunda vez. Kuschevatzky no oculta su predilección por el mexicano: "Que Alfonso gane un Oscar a mejor director es parte de una lógica natural. Está en otro juego, él es un iluminado".

Trailer de Pantera Negra 02:22

Video

Un llamativo paso en falso. A mediados del año pasado, la Academia sorprendió al anunciar la creación de una nueva categoría titulada mejor película popular. A falta de detalles con respecto a qué entendían como "popular" y estableciendo una peligrosa diferencia entre cine "popular" y otro presuntamente "artístico", muchos fantasearon con ver al film Pantera Negra recibiendo un Oscar. Pero el unánime rechazo de los profesionales del medio llevó a los premios a dar marcha atrás con esta propuesta..

Sam Ellior, entre sus dos coprotagonistas Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Primera nominación, en 50 años de carrera. Por primera vez, el veterano actor Sam Elliot, competirá por un Oscar. Su trabajo en Nace una estrella fue nominado en el rubro mejor actor de reparto. Si bien ha sido elogiado anteriormente por sus roles en títulos como El gran Lewboski o Tombstone, es la primera vez que la Academia posa su mirada en él, que cuenta con una filmografía de casi cien obras.

Yalitza Aparicio impresionó en su rol debut como Cleo Fuente: AP

Primera nominación, en un año de carrera. A diferencia de Elliot, a la mexicana Yalitza Aparicio solo le bastó su (enorme) trabajo en Roma para lograr una nominación como mejor actriz.

Una Academia más heterogénea. La presencia de Roma, un film mexicano en blanco y negro que tiene en la pantalla chica su plataforma de consumo central, da cuenta que gran parte de los miembros de la Academia responde a un nuevo concepto de cine. Y es que esa institución intenta expandir sus horizontes y por ese motivo invitó a formar parte de ella a nuevos miembros. "Hoy hay una internacionalización del cine, donde hay cada vez más producción global. La Academia se está reinventando como una institución global y no como una de Hollywood. De hecho su cantidad de miembros no norteamericanos ha crecido en los últimos cuatro años y se sumaron muchos nombres que ni son norteamericanos ni son varones de cincuenta años", remarcó Kuschevatzky.

Spike Lee, nominado por El infiltrado del Klan, repudió la decisión de no emitir algunas categorías

Premios no televisados, otra polémica. Semanas atrás se informó que algunas categorías no serían televisadas durante la transmisión en vivo y que esas estatuillas se iban a dar durante los cortes publicitarios. Esta decisión no tardó en despertar enérgicas críticas de parte de muchos sectores de la industria y la Academia nuevamente tuvo que volver sobre sus pasos y confirmar que este anuncio no tendría efecto.

Malek y aplaudida versión como Freddie Mercury

¿Bale o Malek? En la categoría a mejor actor los nombres que más suenan como ganadores son los de Christian Bale por su interpretación de Dick Cheney en el film El vicepresidente y Rami Malek por su trabajo como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody Ellos parecen ser los actores más valorados por la Academia.

Glenn Close busca su primera estatuilla Fuente: LA NACION

La actriz viva más nominada, pero sin estatuilla. Por su trabajo en La esposa, Glenn Close recibió su séptima nominación como mejor actriz. Se trata de la intérprete que más veces fue considerada en dicha terna, sin haberla ganado jamás . Pero todo indica que el próximo domingo, Close cambiará su historia y, por primera vez, se llevará el Oscar a su casa. En la categoría mejor actriz de reparto, según Kuschevatzky, Regina King es quien tiene las mayores chances de llevarse el galardón por su rol en If Beale Street Could Talk.

Pantera negra podría obtener el prestigioso premio a Mejor película

Un guiño a los superhéroes. Pantera Negra es el primer film de superhéroes en obtener una nominación a mejor película, un verdadero logro no solo para Marvel, sino para el cine de este género. Respecto a este film, Kuschevatzky consideró que este logro tuvo que ver con lo que significó esta producción para la sociedad afroamericana en los Estados Unidos, "y cuya verdadera dimensión escapa a quienes no viven en ese país". También destacó que este film está nominado en muchos rubros técnicos que son responsabilidad de Victoria Alonso, la profesional argentina que es productora ejecutiva de muchas producciones de Marvel.

Lo bueno y breve, dos veces bueno. Desde hace tiempo que los Oscar se preocupan por no perder audiencia y por ello recurren a distintas herramientas para intentar agilizar la ceremonia. Este año esperan que la transmisión de la entrega de premios no supere las tres horas. "El rating de los Oscar fue bajando con los años. La intención es acortar la duración de la transmisión, la más larga fue en 2002 con cuatro horas y media", señaló Kuschevatzky.

Según las mediciones de TNT Latinoamérica, durante los últimos cinco años y en países de la región como Colombia, Brasil y México o nuestro país, la transmisión de los premios siempre se mantuvo en primer o segundo lugar entre lo más visto en canales de televisión por cable.