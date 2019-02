Las 10 mejores frases de canciones en inglés

Coldplay Fuente: LA NACION

Prender la radio, escuchar un tema en inglés e ir de inmediato a buscar la letra en Google a ver qué dice. No son pocas las melodías que nos generan ese deseo irrefrenable de querer cantarlas y entender exactamente cada una de sus palabras. Rock, pop, canciones de películas, clásicos atemporales, cualquier canción puede esconder una frase que te represente. Como las que listamos a continuación:

Phil Collins - "Against All Odds"

Frase: "Mirame ahora / Sólo hay un espacio vacío / Y vos volviendo conmigo está en contra de todos los pronósticos / Y eso es algo que tengo que aceptar"

Elton John - "Don't Go Breaking My Heart"

Frase: "No me rompas el corazón / Vos me quitas todo el peso de encima / Cuando golpeaste mi puerta / Yo te di mi llave"

Adele - "Rolling in The Deep"

Frase: "Las cicatrices de tu amor me recuerdan a nosotros / Me dejan pensando que pudimos tenerlo todo"

Coldplay - "Fix You"

Frase: "Cuando las lágrimas caen por tu cara / Porque pierdes algo que no puedes reemplazar/ Cuando amas a alguien pero todo se echa a perder / ¿Qué podría ser peor?"

Bruno Mars - "When I Was Your Man"

Frase: "La misma cama pero se siente un poco más grande ahora / Nuestra canción en la radio pero no suena igual / Cuando mis amigos hablan de vos, me destroza / Porque mi corazón se rompe un poquito cuando escucho tu nombre"

R.E.M. - "Everybody Hurts"

Frase: "Cuando estás seguro de que tuviste suficiente con esta vida / Bueno, resistí / No te desanimes / Porque todos lloramos / Y todos sufrimos alguna vez"

Sam Smith - "Stay With Me"

Frase: "¿No te quedarías conmigo? / Porque sos todo lo que necesito / Esto no es amor, está claro / Pero querida, quedate conmigo"

Celine Dion - "My Heart Will Go On"

Frase: "Una vez más abrís la puerta / Y estás acá en mi corazón / Y mi corazón persistirá"

Amy Winehouse - "Back to Black"

Frase: "Sólo nos dijimos adiós con palabras / Yo morí cien veces / Vos volvés con ella / Y yo... / Yo vuelvo a nosotros"

Michael Bublé - "Haven't Met You Yet"

Frase: "No me sorprende / No todo dura para siempre / Me he roto el corazón tantas veces / Que ya perdí la cuenta"