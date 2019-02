La incógnita de Palacios: River espera su evolución para saber si será operado

Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de febrero de 2019 • 13:02

Un obstáculo más que difícil se puso en el camino de Exequiel Palacios, la joven joya de River que prometía ser uno de los grandes candidatos a explotar al máximo su potencial durante 2019 y así lograr el codiciado salto al fútbol europeo. Seguido de cerca desde hace tiempo por Real Madrid, la fractura proximal de peroné derecho con desplazamiento que sufrió hace 12 días en la victoria 2-0 sobre Racing por la Superliga frenó su proyección y hoy su futuro es una incógnita.

Nada parecía grave en un principio. "Es solo un golpe abajo de la rodilla", le señalaron a LA NACION en zona de vestuarios tras el duelo con la Academia. Pese a eso, dos días después, con los estudios ya confirmados, se conoció la lesión y el cuerpo médico estimaba entre 30 y 45 días de recuperación para el volante.

Pero luego de detectar un leve desplazamiento en la zona, la situación cambió, ya que podría ser intervenido quirúrjicamente, lo que llevaría una recuperación de entre tres y cuatro meses, algo que lo obligaría a estar inactivo durante todo el semestre y perderse, además, una posible participación en la Copa América con la Selección Argentina. Así, el tucumano de 20 años no está trabajando con el plantel y se encuentra haciendo reposo.

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"Hay que ser prudentes, como hemos repetidos hace una semana, de acuerdo al diagnóstico médico que ha sido preciso. Hay que esperar y nada más. Está en un momento de reposo y tendremos que ver cómo va evolucionando. No hay que tener una postura de impaciencia. Está bien resguardado y los días y el tiempo van a ir mostrando su evolución", declaró Marcelo Gallardo, el técnico de River en conferencia de prensa.

"El principal interés es la salud de Palacios y los médicos deciden la situación según su salud. Los intereses quedan de lado en caso así, no tienen cabida cuando hablamos de la salud de una persona. Es una decisión médica, el futbolista puede tener una decisión, pero si los médicos tienen una clara referencia de cuál es el diagnóstico y los pasos a seguir... hay que ser respetuoso de esa opinión. Yo fui futbolista y no estudié medicina, el médico tiene la potestad", añadió el Muñeco, dejando en claro que la decisión no está tomada y que será cuestión de ver cómo evoluciona el jugador.

La situación también le pone paños fríos a una posible partida hacia España, que sería bien vista tanto por el jugador como por el club, que necesita realizar una venta que ronde entre los 10 y 15 millones de dólares para equilibrar su economía. Hoy, la cláusula de rescisión de Palacios es de 15 millones de euros, una cifra que no es demasiado alta para el mercado europeo, pero Real Madrid puso un freno y analiza qué hacer ante lo ocurrido: en las últimas horas habrían enviado médicos a Buenos Aires para revisar la lesión del mediocampista, según informó el diario Marca español.