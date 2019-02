"Respeto mucho a Banfield, su gente y sus jugadores, no me parece seguir con este tema" Crédito: @CARPoficial

Distendido, suelto, relajado. Un Marcelo Gallardo mucho más calmo que el fin de semana pasado se sentó en la sala de conferencias de prensa del predio de Ezeiza y bajó los ánimos luego de sus últimas declaraciones en el estadio de Banfield tras el empate 1-1 del domingo que tuvo la polémica con el corte de luz. "A veces no tendría que hablar después de los partidos porque estoy medio...", dijo el Muñeco, entre risas, haciendo alusión a lo sucedido en el Sur. Lejos de reavivar la polémica, declaró que el tema estaba finalizado y también calmó las aguas tras su crítica a los dirigentes que derivó en el cambio de las fechas de la Copa Libertadores que coincidían con la fecha FIFA.

"Nunca digo nada con deseos de herir. Simplemente quise dar mi opinión de lo que observo, de lo que veo. Ustedes me preguntan, yo contesto. He sido siempre así, algunos lo pueden tomar mal, otros no. Pero hay cosas que son de sentido común, que son razonables. Y que por ahí no son observadas, como sucedió con esta superposición de fecha FIFA con la semana de Copa Libertadores. Pero yo no lo decía solo por los intereses de nuestro club, sino por todos lo que jugaban esa semana. Era algo muy razonable", destacó Gallardo tras el entrenamiento matutino en el River Camp.

"A veces no tendría que hablar después de los partidos porque estoy medio... (risas). Y escucho cada cosa que me hace salir de mi lugar. Y después me dicen 'no te enojés', pero me enojan algunas cosas que están mal y las digo. Como tengo la libertad de expresarme, lo hago. Quizás tendría que manejar los tonos. Es divertido para ustedes porque hacen un show y hablan horas y horas, pero para mí no es tan divertido, yo quiero que las cosas mejoren. Si uno se queja, parece que lo hago porque sí, y es para que las cosas mejoren. No quiero quedar como el único que se queja. Si puedo ayudar, mejor", reflexionó el Muñeco, y agregó que el tema del corte de la luz en el Sur está cerrado, sin reparar en las declaraciones de Hernán Crespo: "Respeto mucho a Banfield, su gente y sus jugadores, no me parece seguir con el tema. En la semana no estuve atento a lo que se dijo, lo que dije fue el domingo y terminó ahí".

El posible equipo para enfrentar a San Martín (T): Armani; Mayada, Martínez Quarta o Rojas, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Ponzio, De La Cruz; Quintero; Pratto y Borré. ¿La duda en el esquema? La posibilidad de jugar con línea de cuatro o línea de tres.

Sin confirmar el equipo que recibirá el domingo a San Martín de Tucumán a las 17.10 en el Monumental, el DT señaló que maneja varias posibilidades y mañana definirá cuál es la mejor opción. Además, destacó el regreso de Ignacio Scocco como una opción y afirmó que le "dará minutos a medida que lo vaya viendo mejor y esté mejor entrenado" y también hizo foco en los buenos rendimientos de los refuerzos Robert Rojas y Matías Suárez: "Estoy muy contento. Los observo y veo que están bien, que se adaptan rápidamente en el día a día del club, que requiere mucho compromiso y atención, y en la cancha también, que es lo más importante por su calidad futbolística. Ambos pudieron jugar y mostraron sus cualidades, eso es bueno para el equipo y el entrenador porque sabés que podés contar con ellos".

¿Cuándo empezará a tener minutos el colombiano Jorge Carrascal? "Viene de otro fútbol, de un momento de vacaciones largo, mucho más tiempo parado y necesita otros tiempos, con más trabajo para acoplarse bien al roce del fútbol argentino y tiene algunas cuestiones físicas que mejorar. Si no cometemos el error de anticiparnos y darle minutos cuando todavía no está para hacerlo. Observo que hay mucha ansiedad, se está esperando para verlo: él va a jugar cuando yo considere que está más o menos en una buena forma para sumar minutos. Como lo hago con todos", sentenció Gallardo.

Por otro lado, y en el cierre de una Superliga que parece definirse entre Racing y Defensa y Justicia, los dos punteros del campeonato, el técnico millonario destacó que son los dos equipos que más disfruta ver, junto con su River: "Hay buenas intenciones de equipos que me entusiasman verlos. Los dos que pelean el campeonato son dos de ellos. Han hecho mérito para estar peleando, han tenido momentos buenos en el año y son entusiastas en cuanto a las formas y las búsquedas. Nos sorprende más lo de Defensa y Justicia porque con menos recursos y mucho menos que perder, genera lo que genera. Es muy válido eso. Y Racing tiene un gran plantel y un gran entrenador y ha mostrado que ha jugado muy bien. Va a ser una buena pelea entre ellos. Y el otro equipo que empezó a jugar muy bien, somos nosotros, en estos últimos partidos, sacando el de Banfield que no fue lo mejor. Está bueno reconocer cuando no jugamos bien y también cuando tenemos buenos partidos".

Otras frases de Gallardo en conferencia

Qué le gusta de su River actual: "Lo que me gusta de mi equipo es que no especula y que asume las formas de cómo querer jugar, más allá de los rivales. Poder imponernos desde el juego y la postura de equipo, y eso es lo que hemos hecho en varios pasajes de los últimos partidos que jugamos. No lo pudimos sostener contra Banfield, quizás nos faltó un día de recuperación, fue de mucha intensidad física y veníamos de jugar el jueves con Rosario Central. No pudimos tomar la iniciativa, no nos dejaron y nos sorprendieron. Pero cuando nosotros asumimos la iniciativa de juego, es lo mejor de River durante varios pasajes del partido. Hay que seguir insistiendo en eso, en imponer las condiciones más allá del rival".

"Ha sido una eminencia dentro de nuestra cultura futbolística, es un tipo muy sabio. ¿A quién no le gustaría tomar un café o conversar de fútbol con alguien con tanto conocimiento? La sensación de eternidad tras la conquista en Madrid: "No me he tomado el tiempo para posicionarme en ese lugar. Este es un trabajo muy dinámico, en el que la adrenalina de partido y competencia es permanente, entonces uno no se detiene a reflexionar sobre eso. Entiendo que lo que hemos vivido es muy fuerte para todos y va a tener un espacio muy marcado en la historia eterna de nuestro fútbol y nuestro club. Eso no lo niego y ya lo he dicho, va a ser un lugar de privilegio y de pocos. Pero la cosa sigue y en ese andar uno siempre piensa en la actualidad, en lo próximo que viene. Y eso es algo que a mí me caracteriza: vivir de esa manera. Me moviliza seguir acá y no me detengo. Es un momento en el que River debe seguir intentando la búsqueda del desafío siguiente. Hay que seguir y aprovechar este momento de buena energía para seguir siendo competitivos".