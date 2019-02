De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de febrero de 2019

No a un indulto

Dada la multiplicación de los candidatos es indispensable inhibir la posibilidad de acuerdos no públicos entre los candidatos y los funcionarios acusados de corrupción de canjear adhesiones por futuros indultos. Si bien hay aproximadamente un 40% de votantes que no están de acuerdo ni con Cristina ni con Macri, un 70% de votantes desean que los responsables de los delitos de corrupción sean castigados y obligados a devolver lo robado. Es posible que el 30% de los adherentes a Cristina crean que las causas de corrupción que se le adjudican sean mentira o no les importe que la expresidenta haya robado, pero tanto el 40% de los adherentes al "camino del medio" como los partidarios de Cambiemos (30%) desean que se haga justicia y que el Estado recupere los dineros malversados.

Es por eso que todos los candidatos emergentes no pertenecientes al cristinismo, Massa, Urtubey, Lavagna y Pichetto, deberían comprometerse previamente a su elección a que en ningún caso, en pos de la "pacificación nacional" y la "eliminación de la grieta", propiciarán el indulto de los delincuentes responsables del saqueo del Estado. Este tipo de convenios "bajo cuerda" ofreciendo indultos para lograr el apoyo de políticos y funcionarios que se encuentran procesados no es lo que necesita la Argentina ni lo que demandan el 70% de los ciudadanos.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Carta al Papa

Quiero compartir mi carta abierta al papa Francisco, que escribo como cristiano y miembro activo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana:

Papa Francisco: antes de ser papa usted fue cardenal. Y antes obispo, sacerdote, diácono, seminarista y, antes aun, católico y ciudadano común, como muchos. En esa instancia quiero comunicarme con usted. Cuando pasa el tiempo y uno sufre engaños, falsas promesas, comienza a haber desilusión, pero la llama de la esperanza aún titila en mi alma. Como dice una canción, "solo la ilusión trae desilusión y es tan fácil de caer". Pero también en un pasaje de las Escrituras dice: "Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría habitando en la región del silencio" (Salmo 94.17). Esta es mi fe. Papa Francisco, no favorezca que se acreciente la desilusión: eso es lo que generan en los fieles algunas actitudes de su parte, tomadas aun cuando existe material probatorio de los abusos cometidos por personas que recibieron el sacramento del Orden Sagrado. Esos comportamientos no son debidamente condenados. En la Argentina hay un clima de disgusto porque no hay plan para que usted visite su tierra. Hay una lamentable confusión de roles: usted es jefe de Estado, pero no deja de ser el representante de Cristo, un profeta cercano al rebaño. Usted ha dejado entrever demasiado su postura política cuando en la Argentina hay mucha división. Mucha gente aún anhela su visita.

Creo que debería ser neutro a la hora de un viaje apostólico; tener la delicadeza, el gesto, la humildad, el tiempo y la disposición para traer un poco de ilusión, esperanza, luz, alegría. La Argentina pasa un momento complicado, de desánimo. Lo invito a mi casa, mi país, nuestro país. Será bienvenido, no tenga tantas posturas, sino más certezas. Es tiempo.

Hernán Rausch

(Víctima del sacerdote Justo José Ilarraz, condenado por abusos sexuales)

DNI 24.776.890

Personal doméstico

Quisiera expresar mi satisfacción por el artículo "Trabajadoras domésticas: radiografía de un vínculo", escrito por Luciana Mantero, quien hace un tiempo realizó un trabajo de campo en la Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico, dependiente de la Upacp -gremio mayoritario de la actividad-, por ser pocas las ocasiones en las que se divulgan las acciones estatales y académicas que hacen referencia a este sector. Se destaca que en 2011 esta ocupación se constituyó como trabajo mediante la Convención 189 de la OIT y en nuestro país a través de la ley 26.844 (régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares). Recuperando la histórica tradición argentina de formación y capacitación en escuelas sindicales, la escuela, que tengo el honor de dirigir, ha tenido como objetivo desde sus inicios, en 2006, la profesionalización y jerarquización del personal de casas particulares o cuidadoras en el hogar. Producto del apoyo gubernamental, a través del Ministerio de Producción y Trabajo, como también debido a la demanda del sector del trabajo y de los empleadores, la escuela creció a lo largo del tiempo, contando a la fecha con 20 sedes. Además, desde hace varios años con el apoyo de la Dirección de Turismo Social, perte-neciente al Ministerio de Turismo, las afiliadas a la Upacp tienen acceso a viajes familiares y a eventos recreativos destinados al fortalecimiento de los lazos vinculares.

Por último, el centro de empleo, totalmente gratuito para ambas partes de la relación laboral, constituye un eje medular como espacio que pone en contacto a las traba-jadoras profesionalizadas con la posibilidad concreta de conseguir un trabajo.

Marta Roncoroni

Directora general de la Escuela de Capacitación para Personal de Servicio Doméstico Upacp

DNI 10.463.038

Útiles escolares

No entiendo qué nos pasa a los argentinos que siendo pobres pretendemos vivir como ricos... Ahora muchos medios se la han tomado con el precio de los útiles escolares, porque parece que todos los años se renuevan. No veo cosa más innecesaria que eso. Los útiles pueden y deben usarse de un año a otro y solamente renovar aquellos gastados o rotos. Tengo en mi poder una hermosa caja de 24 lápices de colores acualerables que mis padres me compraron hace solo 59 años, están fenómenos ¡y los uso!

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

¡Abracémoslas!

La ley del aborto fue rechazada en el Senado hace seis meses, pero quienes promueven el aborto legal no pueden aceptar el resultado. Y es por eso que en marzo volverán a impulsar la ley, junto a la implementación del protocolo ILE. Dicen representar al feminismo y querer una sociedad más justa e igualitaria. ¿Es justo el aborto? ¿Le damos al niño por nacer la misma posibilidad de vida que tuvimos nosotros de nacer? ¿Qué mal puede causar un niño que viene al mundo? El aborto es un abuso de poder del más fuerte sobre el más débil.

Trabajemos en la búsqueda de alternativas superadoras para poder asistir a todas nuestras mujeres argentinas. Que nunca se sientan tan solas, desesperadas y abandonadas que necesiten abortar. ¡Abracémoslas! Eduquemos, prevengamos, asistamos, cambiemos la ley de adopción, pero no las abandonemos en un momento tan duro.

Los invito a todos, cada uno desde su credo, desde su creencia, confiando en un Dios que nos quiere, que nos cuida y que nos creó, a rezar y a acompañar a todas las mujeres que se encuentran en situación vulnerable.

Mercedes Moreno Klappenbach

DNI 11.472.136

Terrorista italiano

Cesare Battisti, nacido en Italia, cometió en la década del 70 actos de terrorismo de izquierda, acabando con la vida de inocentes civiles y policías como parte del PAC (Proletarios Armados por el Comunismo) y hermanados con las nefastas Brigadas Rojas ( LA NACION 19/2/19). Protegido por varios gobiernos populistas y socialistas de México, Francia y del presidente Lula de Brasil, logró escapar de la Justicia italiana, que, sin embargo, lo condenó en 1985 a "cadena perpetua en ausencia". Treinta y tres años después, y antes de entregar la presidencia de Brasil a Jair Bolsonaro, Michel Temer concedió el requerimiento de entrega del sujeto mencionado a los jueces de Italia, quienes han organizado ahora la reapertura del juicio en su contra. Battisti fue detenido en Bolivia y extraditado.

Este es el procedimiento, el juicio en ausencia, que los argentinos deberíamos exigir a los parlamentarios de todos los partidos para que lo aprueben y voten a fin de poder enjuiciar a los perpetradores iraníes del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 argentinos y cientos fueron heridos, entre ellos varios amigos del que suscribe.

Víctor Zajdenberg

LE 4.269.823

Enrique Crotti

Se nos fue don Enrique Crotti, uno de los más emblemáticos empresarios de la provisión de insumos para el campo. De trayectoria larga e impecable, hombre de honor y de palabra, trabajador incansable a la par de todos sus muchachos, que lo acompañaron por décadas. Hombre de la vieja guardia, nos deja un vacío, pero descanse en paz que en el campo lo recordaremos tratando de trabajar como usted lo hizo.

Adolfo M. Laborde

DNI 17.288.782

Ahorro de energía

Las instalaciones de distribución de electricidad a nuestros hogares no están aún -seamos optimistas- en perfectas condiciones. Las altas temperaturas y el consumo excesivo afectan por igual a sus puntos más flojos, provocando los cortes imprevistos que la mayoría de nosotros conoce. Dado que no podemos actuar sobre el clima, ante temperaturas extremas solo podemos minimizar los cortes reduciendo al máximo el consumo en nuestros hogares. Se trata de condiciones de emergencia, aunque nadie -ni empresas ni gobierno- lo aclara, y deberían hacerlo. Así como en el hemisferio norte las bajas temperaturas extremas generan colapso de los servicios, y se declara la emergencia, también aquí debería declararse. Debemos reducir nuestro consumo eléctrico. Solo un equipo de aire acondicionado por hogar, y permanecer en ese único ambiente acondicionado. Desgraciadamente, no hay otra manera.

Miguel H. Núñez

DNI 4.299.535

En la Red

El peronismo en el Congreso se unió para rechazar el DNU de extinción de dominio

Facebook

"Si hubo un DNU fue porque precisamente no quisieron votar una ley" - Diego García Mithieux

"El miedo a perder lo robado. Solo están tranquilos aquellos que puedan justificar sus bienes sin Oyarbide..." - Oscar Alfredo Pereyra

"¡Pues entonces debatan! Un decreto se saca cuando justamente las cámaras no debaten un proyecto, por eso tiene carácter de necesario y urgente" - Vicky Belsito de Aristegui

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)