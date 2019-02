Los rusos, las bodas y el rock bien entendido

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de febrero de 2019

El Emergente | Rock. En la ciudad de Buenos Aires pasan cosas casi todos los días. Esa efervescencia que la ubica entre las ciudades con la escena rockera (en todos sus estilos) más importantes del mundo ya no depende ni siquiera de la cantidad de público que asiste a los shows. La pulsión por hacer música y tocar que existe entre los porteños es casi como un virus, maligno en ciertos momentos y benevolente y excitante en otros. Esta noche en El Emergente de Almagro, Acuña de Figueroa 1030, con Los Rusos HDP, Las Bodas Químicas y Juvenilia, la ciudad vuelve a convalidar sus credenciales como capital sudamericana (para no exagerar tanto) del rock indie, underground, alternativo, emergente o como quiera clasificarse. Las tres bandas serían algo así como la esencia de la música hecha para disfrutar, rendirse al sonido y, por qué no, escandalizarse un poco. En la escena son todas muy conocidas: Los Rusos HDP acaban de editar un segundo disco excepcional ya por una compañía como Sony, mientras que Las Bodas Químicas, con Nicolás Daniluk en batería, José Lavallen, en guitarra y Andrés Tersoni en bajo, con tres discos, podría identificarse como no apta para un público que use apósitos capilares porque corre el riesgo de que el accesorio salga volando con el volumen en vivo. En cambio, Juvenilia es un grupo de tono femenino con un solo disco editado que trasunta por los territorios del pospunk más pop y canciones épicas. Tres bandas disfrutables siempre y superrecomendables para los aventureros que desean explorar nuevos territorios. Las primeras 100 entradas anticipadas salen $200 y después, $250 en la puerta.