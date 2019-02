Tras su demanda contra Amazon, Woody Allen volverá a España para filmar

El estudio propiedad de Jeff Bezos no estrenará A Rainy Day in New York, finalizada en 2017 Fuente: Archivo

Todo indica que Woody Allen volverá a España para hacer su próxima película. La poderosa productora Mediapro se hará cargo del siguiente proyecto del cineasta, quien no filma desde 2017.

"El proyecto está todavía atravesando su etapa inicial y es demasiado prematuro hablar de locaciones y otros detalles", señaló un vocero de Mediapro a Variety, el medio que adelantó la novedad. La productora retoma así su vínculo con Allen después de financiar dos de las películas más comentadas y taquilleras de la etapa europea del realizador: Vicky Cristina Barcelona (2008) y Medianoche en París (2011).

En medios españoles se informó que en las últimas horas la comisión encargada de asuntos cinematográficos del gobierno autónomo de Guipúzcoa, una de tres provincias que integran el País Vasco para evaluar la posibilidad de que el rodaje de la próxima película de Allen tenga lugar en esa región. Autoridades locales recordaron que el director tiene una gran popularidad en España y en particular en San Sebastián, cuyo prestigioso festival de cine suele programar sus películas. Además recibió allí en 2004 el premio Donostia a la trayectoria y abrió ese año la muestra con Melinda y Melinda.

La carrera de Allen se encontraba en un limbo después de que Amazon decidiera unilateralmente cancelar el contrato por cuatro films que había acordado con el realizador. Las denuncias por presunto abuso sexual contra él determinaron el congelamiento del estreno de A Rainy Day in New York, película que rodó en 2017 y todavía no tiene fecha prevista de lanzamiento. Ante este impasse, el actor y director decidió iniciar una demanda contra Amazon por "ruptura abusiva de contrato" y reclama como resarcimiento una suma de 68 millones de dólares.