Independiente buscará frenar el ímpetu de Racing en la Superliga

No es solo un clásico, uno más en la grilla de un campeonato. Tiene una huella, un pasado de pasiones, y un presente en el que, probablemente, ya nada será igual el día después. Esa clase de competencia que abre las aguas, una rúbrica de destino final dulce o sombrío, según el último pitazo. Más que nunca, como refresca la memoria aquella melancólica película, será Luna de Avellaneda. Esta noche, en el Libertadores de América, Independiente y Racing se citan en una noche de emociones fuertes. Tantas veces postergada, la Academia necesita el impulso decisivo para volar rumbo al título. Tantas veces excedido, esta vez los Rojos solo tienen el deseo de frenar el envión del enemigo íntimo. Historias, leyendas, figuras y entrenadores bajo la lupa. Qué ganan y qué pierden Independiente y Racing, en 9 puntos para no perderse, tal vez, el partido que puede decidir un campeonato.

1 | La historia. ¿Juega la historia? Independiente lleva una diferencia de 24 partidos, ganó 75 y convirtió 297 goles. Racing venció 51 y convirtió 248 tantos. Empataron 65. Independiente ganó los últimos dos (1-0 y 2-0) y Racing solo se impuso en tres de los últimos diez (3-0, 2-0 y 1-0). Lisandro López, figura y goleador de la Superliga, con 15, le marcó 4 tantos a Independiente. "Los clásicos son todos especiales, pero los últimos recuerdos míos son el partido de la chilena (1-1 de visitante, con un gol agónico) y el 3-0 en el Cilindro. El fútbol se vive en el presente y los recuerdos, a la hora de entrar a la cancha, no importan mucho", suscribe el goleador. "Este partido se vive de una manera muy especial, más allá de que sea el clásico, para nosotros es una final más. Y lo vamos a encarar como tal: como una final", asume el artillero. "Es importante desde lo motivacional y tenemos que aprovechar que jugamos en nuestra cancha y con nuestra gente. Ojalá sea el momento del despegue porque no tenemos margen de error", analiza Martín Campaña, el jugador más regular de los Rojos.

2 | La campaña. Racing es el mejor equipo de la Superliga. Suma 45 puntos, es el más efectivo en el arco rival, con 35 goles, tiene al artillero del certamen, Lisandro López, con 15 y es el equipo que más ganó, con 14. Además, el conjunto que más puntos tiene como local, con 26 y, como visitante, es el segundo, con 19. Independiente está octavo, con 19 unidades, víctima de una campaña irregular, que lo mantiene en posición de clasificación para la próxima Sudamericana, aunque el objetivo es alcanzar la siguiente Libertadores. Ganó la mitad que Racing (7), perdió el doble (2) y, como curiosidad, Emmanuel Gigliotti, exdelantero del plantel, se mantiene en el segundo puesto entre los goleadores, con 12.

3 | Los traumas. Racing tiene algunos, no solo por la paternidad de Independiente histórica, sino en los clásicos de este tiempo. Le ganaba a Boca por 2 a 0 y empató con goles marcados en los últimos ocho minutos. A San Lorenzo le ganó 2 a 1, luego de estar en desventaja, pero el Ciclón tiene solo 16 puntos, al igual que Belgrano, abajo solo espía a Argentinos, con 14. Días atrás, perdió con River 0-2, en Núñez. Es la oportunidad perfecta -por el rival, por el escenario, por el pasado- para revertir los estigmas. Los dos comparten eliminaciones con River en la Libertadores: 0-3 sufrió la Academia, 1-3 sufrió Independiente, en series sucesivas, en los partidos decisivos, en el Monumental. Una muestra de poderío del millonario que dejó secuelas en la doble estación de Avellaneda. El Rojo no ganó clásicos en la Superliga: perdió 0-1 con Boca, en Avellaneda, y empató sin goles con San Lorenzo, en el Bajo Flores.

4 | Los ¿cuestionados? entrenadores. Eduardo Coudet suele soportar la ira de un pequeño grupo de fanáticos que lo señala -con un grado de prepotencia sugestiva- de no saber plantarse en los partidos bravos. No solo en los clásicos recientes: perdió dos finales de Copa Argentina con Rosario Central. En 2015, una controvertida final con Boca, que terminó 0-2. En 2016, un electrizante partido con River, que terminó 3-4. Sin embargo, siempre se recupera, los equipos son agresivos, vive el fútbol al límite. En el triunfo contra Godoy Cruz por 3 a 0, Licha López le dio un abrazo, reconvertido en mensaje. "Fue un abrazo de apoyo para demostrarle que el grupo está con él, que fue injustamente criticado, pero sé que puede vender más que fue en contra de Centurión. Pero no fue así", asegura. La salida a un costado de Ricky -se entrena con la reserva-, luego de un desplante con el entrenador, resultó un foco de conflicto poco habitual en los equipos de Chacho.

Ariel Holan, en cambio, está habituado a críticas de jugadores que fueron dirigidos por él. "En Independiente no estamos en un club de amigos, no estoy acá para que me quieran y yo sea su amigo", asegura. La exitosa Sudamericana 2017 quedó en el pasado. El Rojo perdió frescura. "Tenemos un gran plantel, con jugadores de mucha clase, pero nos está costando encontrar el juego de antes", reconoce Campaña.

5 | Las figuras. Lisandro López es el símbolo de la travesía del líder. El faro: indica por dónde es el camino. No es el único: Gabriel Arias, el arquero, es determinante, Renzo Saravia y Matías Zaracho lo siguen de atrás. Darío Cvitanich, una incorporación reciente, es imprescindible en el campo -asiste y anota- y detrás de escena. En comparación, Independiente no tiene ni calidad ni cantidad. Suspendido Pablo Pérez, volvería Martín Benítez y la huella que dejó Gigliotti es inmensa. Lo sostiene Campaña: el uruguayo no perdió los reflejos que sí extravió la estructura, con el paso del tiempo.

6 | Las sorpresas. La interesante apuesta de Independiente es Cecilio Domínguez, un paraguayo, exAmérica de México. Atrevido, encarador, con personalidad, marcó un golazo de tiro libre el fin de semana pasado, ante San Martín, de San Juan. Marcelo Díaz, el volante chileno, es el motor del medio campo. Casi siempre cumplidor, hasta ahora no tuvo un partido colosal. El talento de uno, la disciplina del otro: ahí estará una de las claves de dos probables -y sorpresivas- figuras, más allá de los caciques de siempre.

7 | Los goles más recordados. Son muchos, claro. Pero en la historia reciente, hay dos tantos que reflejan lo mejor de la pasión de unos y otros. El 11 de septiembre de 2005, por la mañana, por la 6ª fecha del Apertura, Independiente se impuso por 4 a 0. Un joven Sergio Agüero selló la goleada, con un doble amago a Diego Crosa y una sutil definición de zurda. Iban 44 minutos y 26 segundos del segundo tiempo, en el partido que Independiente ganaba por 1 a 0, el 21 de febrero de 2016, por la 4ª fecha del torneo. De pronto, una pirueta en el aire, una chilena de Lisandro López, sella el empate, con sabor a triunfo.

8 | El semillero. Las divisiones inferiores son una parte esencial en la campaña destacada de la Academia. Y, más allá de ciertos deslices en el camino, para Independiente también es una prioridad. Diez son los jugadores del Rojo que surgieron en el club; tal vez, el más destacado es Martín Benítez, de 24 años; vivió los éxitos y fracasos recientes de la entidad. Racing también tiene diez: desde Lisandro López (35 años) hasta Matías Zaracho (20).

9 | El árbitro. Néstor Pitana volverá a dirigir un partido estelar desde la final del Mundial de Rusia, entre Francia y Croacia.

Las cifras

13 partidos invicto como local son la marca de Independiente ante Racing (11 victorias y 2 empates), marcó 25 goles y sufrió 3; la última derrota fue en mayo de 2004: un 3-1 en la 15ª fecha del Clausura.

35 goles marcó Racing, el más efectivo de la Superliga, con 13,8 por ciento de los remates que intenta (35 de 253). Le lleva 7 goles de diferencia a Independiente.